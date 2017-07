Piata auto din Romania a crescut in primele 6 luni cu 27%, la 45.008 autoturisme noi inmatriculate, cu mult peste media europeana care a fost de 4,7%. Romania se situeaza pe pozitia 19 in UE.

Pe piata de masini second-hand, romanii au inmatriculat in primele 6 luni 235.000 de unitati second-hand, in crestere cu circa 86% comparativ cu perioada similara a anului trecut, cand au fost inmatriculate circa 135.000 de unitati.

In iunie, Romania a inregistrat cea mai mare crestere procentuala dintre tarile UE, de +47%, potrivit ACAROM, care citeaza datele ACEA.

Per total in UE in primele 6 luni inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 4,7% la 8.210.921 unitati. Topul tarilor europene este condus de Germania cu un volum de 1.787.026 autoturisme noi inmatriculate (+3.1%), urmata de Marea Britanie cu un volum de 1.401.811 autoturisme (-1.3%) si de Italia cu 1.136.331 unitati (+8.9%).

In iunie, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +2.1% fata de iunie 2016, atingand un volum de 1.491.003 unitati. Cresteri importante de volume au fost inregistrate in: Italia (+12.9%), Spania (+6.5%) si Franta (+1.6%), in timp ce Marea Britanie si Germania au inregistrat scaderi ale pietei (-4.8% Marea Britanie) si (-3.5% Germania).

In ceea ce priveste constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme inmatriculate in Europa in primele 6 luni din 2017 sunt reprezentate de grupul VW cu 1.979.087 unitati, in crestere cu +3.0%, urmate de Grupul Renault cu 878.062 unitati, in crestere cu +7.0% (din care DACIA: 247.709 unitati o crestere de +11.1% fata de perioada similara din 2016) si grupul PSA cu 848.352 unitati, in crestere cu +2.2%.

Autoturismele marca Ford au reprezentat pe primele 6 luni din 2017 un numar de 580.840 unitati noi inmatriculate, in crestere cu +3.1% fata de perioada similara din 2016.