Conceput la Namyang, la Centrul Global de Cercetare si Dezvoltare al Hyundai Motor din Coreea, si testat la Nürburgring, i30 N este primul model al diviziei de performanta Hyundai N, construit pe platforma noii generatii i30. Motorul turbo de 2,0 litri genereaza o putere de pana la 275 CP si un cuplu de 353 Nm.

i30 Fastback

Gama de motorizari i30 Fastback include doua propulsoare turbo pe benzina cu cilindree redusa, motorul de 1,4 T-GDi in 4 cilindri care dezvolta 140 CP si cel de 1,0 T-GDi in 3 cilindri si 120 CP. Propulsorul 1,4 T-GDi este asociat unei transmisii manuale in sase trepte sau unei cutii cu dublu ambreiaj in sapte rapoarte, in timp ce motorul 1,0 T-GDi unei transmisii manuale in sase trepte. Ambele versiuni dispun in echiparea standard de sistemul Stop & Go (ISG).

Gama va fi ulterior extinsa prin intermediul unui motor recent dezvoltat de Hyundai - diesel de 1,6 litri in 4 cilindri, in doua variante: 110 CP si 136 CP, ambele disponibile cu o cutie manuala in sase trepte sau cu o cutie cu dublu ambreiaj in sapte rapoarte.

i30 Fastback dispune de un exterior elegant. Pentru un aspect remarcabil si bine definit, inaltimea grilei frontale a fost redusa. Priza de aer orizontala, pozitionata in partea de jos a grilei, contribuie la sporirea atractivitatii modelului.

“Hyundai este primul producator auto de volum care patrunde in segmentul compact cu un coupe in cinci usi. Pentru proiectarea i30 Fastback au fost imbinate proportiile modelelor din gama i30, fiind redusa dimensiunea grilei tip cascada si coborata linia plafonului. Silueta eleganta a fost evidentiata de spoilerul spate cu forma arcuita, de dimensiuni generoase. Echipa noastra a obtinut un design pur, care combina caracteristicile unui autovehicul sport cu cele ale unui sedani,” a precizat Thomas Burkle, Chief Designer al Hyundai Design Center Europe.

Silueta rafinata a noului i30 Fastback integreaza proportiile dinamice, specifice modelelor coupe sportive - linia eleganta a plafonului, capota alungita si caroseria robusta. Plafonul a fost coborat cu 25 mm in comparatie cu modelul i30 in cinci usi, contribuind astfel la o forma aerodinamica. Conturul atragator este completat de spoilerul spate cu forma arcuita, integrat in usa portbagajului.

i30 Fastback ofera tehnologii noi in materie de siguranta activa. Modelul dispune de sistemul autonom de franare de urgenta (AEB), sistemul de avertizare a conducatorului auto (DAA), sistemul de asistenta pentru faza lunga (HBA), precum si de sistemul de asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKAS).

Sistemul AEB opereaza in trei etape, utilizand informatiile transmise de senzorii radar si de camera frontala. Initial, sistemul avertizeaza vizual si acustic conducatorul auto, aplicand automat o forta de franare a carei intensitate creste treptat, pentru a evita riscul unui accident sau pentru a reduce daunele atunci cand o coliziune este inevitabila. In plus, sistemul poate fi echipat optional cu functia de detectare a pietonilor, care utilizeaza un senzor frontal pentru a evita sau micsora consecintele unui impact cu un pieton.

i30 integreaza sistemul DAA, care permite monitorizarea constanta a stilului de condus, cu scopul de a detecta orice deviatie a directiei sau semne de oboseala, avertizand conducatorul auto printr-un semnal sonor si un mesaj vizual, afisat pe instrumentarul de bord.

Pilotul automat inteligent (ASCC) mentine viteza si distanta constante fata de autovehiculul din fata, actionand automat acceleratia sau frana. In cazul in care traficul este blocat, sistemul aplica o forta de franare pentru oprirea vehiculului, accelerand in momentul in care se creeaza spatiu.

Colturile laterale ale vehiculului sunt monitorizate de sistemul BSD, care, in cazul in care detecteaza un alt autovehicul, emite un semnal de alerta afisat in retrovizoarele exterioare.

Sistemul de avertizare la deplasarea in marsarier (RCTA) detecteaza vehiculele aflate in spate, atunci cand autovehiculul este manevrat pentru iesirea din spatii de parcare cu vizibilitate redusa, avertizand conducatorul auto prin semnale sonore si vizuale.

Sistemul de asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKAS) alerteaza conducatorul auto in cazul schimbarii benzii de rulare fara actionarea semnalizatoarelor, la peste 60 km/h. LKAS avertizeaza vizual si sonor, corectand proactiv pozitia volanului, pentru a mentine autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare.

Semnele de circulatie sunt recunoscute imediat de catre functia de informare asupra vitezei limita (SLIF), care afiseaza informatiile atat pe ecranul sistemului de navigatie, cat si pe instrumentarul de bord.

i30 Fastback poate fi echipat optional cu un ecran tactil de 8 inch asociat sistemului de navigatie, care integreaza functii avansate de conectivitate precum Apple CarPlay si Android Auto. Cele doua sisteme permit utilizatorilor conectarea dispozitivelor de tip smartphone. Navigatia este disponibila cu un abonament gratuit de sapte ani la serviciile Live, care ofera informatii actualizate despre vreme, trafic, camerele radar, precum si detalii despre punctele de interes. Modelul dispune si de un incarcator wireless cu interfata standard Qi.