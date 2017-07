O mare parte dintre noi folosim serviciile de taxi din Bucuresti si ne plangem de starea masinilor si de lipsa de bun simt a soferilor, dar avem totusi un avantaj in fata multor orase de pe glob, tarifele sunt printre cele mai mici. Britanicii de la Carspring au realizat vara aceasta un studiu cu tarifele practicate de taximetristi in 80 de tari, iar Romania este in top 10.