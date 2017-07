Tesla a inceput in luna iulie productia noului Model 3, cea mai accesibila masina electrica pe care a realizat-o constructorul american pana in prezent. Pe piata din Statele Unite, Tesla Model 3 are un pret de pornire de circa 35.000 de dolari, echivalentul a circa 30.500 de euro, insa pe piata europeana vor aparea in viitorul apropiat numeroase modele asemanatoare ca performante si pret.

Sursa foto: Automarket.ro