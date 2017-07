Lansarea pe piata va avea loc in noiembrie 2017 in Europa, urmata de Africa de Sud, la inceputul anului 2018, Australia si Noua Zeelanda in decursul aceluiasi an, si la inceputul 2019 in Argentina si Brazilia.

Disponibil in trei variante de design si echipare, cu motorizari de 4 si 6 cilindri, tractiune spate, variabila sau 4MATIC4 permanenta, si cu o cutie de viteze manuala, in sase trepte, sau automatica, cu sapte trepte.

In plus, exista sase versiuni diferite de tapiterii pentru scaune, doua tipuri diferite de piele pentru interior si o gama variata de accesorii si decoratiuni Mercedes-Benz. Astfel, Mercedes-Benz Clasa X poate fi personalizat pentru toate gusturile, atat vizual, cat si la nivel de functionalitate, mai mult decat orice alt pickup.

Cererea pentru un pickup de dimensiuni medii cu caracteristicile unui autovehicul premium a crescut constant in ultimii ani.

Clasa X se adreseaza unor grupuri diferite de clienti: de la proprietari de teren si fermieri argentinieni, proprietari de afaceri si companii de constructie din Australia sau familii din Brazilia cu o afinitate pentru produse premium, pana la trend-setteri si trend-followeri din Africa de Sud sau Marea Britanie, sau sportivi aventurosi din Noua Zeelanda si Germania.

Sunt disponibile 3 variante:

Clasa X PURE pentru medii de lucru dure, cu cerinte complexe.

Clasa X PROGRESSIVE este dedicata persoanelor aflate in cautarea unui pickup robust, cu un plus de stil si cu mai multe functii de confort

Clasa X POWER este modelul de varf ca design si echipare. Destinat clientilor pentru care stilul, performanta si confortul sunt primordiale, Clasa X POWER este un autovehicul potrivit pentru mediul urban, dar si pentru activitati sportive sau de timp liber.

Clasa X poate incarca o sarcina utila de 1,1 tone, suficienta pentru a transporta 17 butoaie a cate 50 de litri de bere fiecare. In acelasi timp, Clasa X este capabila sa tracteze pana la 3,5 tone, putand remorca, spre exemplu, un iaht cu lungimea de opt metri.

Datorita ampatamentului lung, de 3.150 mm, a sectiunii frontale scurte, respectiv a compartimentului pentru pasageri si a sectiunii-spate foarte lungi, Clasa X are o forma alungita, ce inspira dinamism. Designul inclinat al geamurilor laterale si liniile intinse contrasteaza cu suprafetele robuste, sculptate, ale caroseriei, evidentiind supletea pickup-ului. Arcadele rotilor, partea frontala impunatoare si designul purist de la spate accentueaza impresia de latime a Clasa X.

Exista 19 noua variante de culori pentru exterior si o varietate de jante de 17, 18 si 19 inch, la nivelul celor trei linii de design si echipare. Daca deschiderea hayonului la 90 de grade nu este preferata, Clasa X poate fi comandata fara bara de protectie, ceea ce permite deschiderea hayonului la 180 de grade.

In ceea ce priveste latimea, spatiul de incarcare este proiectat astfel incat sa permita descarcarea unui euro-palet direct intre arcele rotilor. Clasa X este singurul pickup de dimensiuni medii echipata standard cu iluminare in zona de incarcare, prin intermediul unei lampi cu LED inclusa in a treia lumina de frana, actionata printr-un comutator aflat pe consola centrala. Imediat ce contactul este cuplat, lampile se opresc automat. Spatiul de incarcare include, de asemenea in echipamentul standard, o priza de 12 volti pentru alimentarea echipamentelor suplimentare, cum ar fi compresoarele, de exemplu.

Motorizari Mercedes-Benz Clasa X

La lansarea pe piata, Clasa X are doua motorizari 2,3 litri disponibil in doua variante - in X 220 d, cu un singur turbocompresor, generand 163 CP, respectiv biturbo X 250 d, cu nu mai putin de 190 CP. Ambele modele diesel sunt disponibil cu volan pe stanga sau dreapta, cat si cu transmisie cu tractiune spate sau cu tractiune integrala.

Datorita nevoilor foarte specifice ale pietei, de exemplu in Dubai si Maroc, modelul pe benzina X 200 de 122 kW / 165 CP este disponibil doar ca vehicul cu volan pe partea stanga, cu tractiune spate. Toate motorizarile au o functionare silentioasa, cu vibratii reduse si o distribuire excelenta a puterii, cat si cu cifre reduse la nivel de consum. Puterea este transferata printr-o transmisie manuala cu sase trepte. O transmisie automata cu sapte trepte este disponibila la cerere pentru modelele X 250 d si X 250 d 4MATIC de 140 kW / 190 CP.

Motorul diesel V6 cu cuplu ridicat va fi lansat la mijlocul anului 2018, asigurand un plus de agilitate pe teren accidentat. Acesta va genera 258 CP si un cuplu maxim de 550 Nm. Cu aceasta motorizare, X 350 d ocupa o pozitie de lider in segment. Modelul de top al Clasei X va fi echipat standard cu transmisie permanenta 4MATIC si transmisie automata cu sapte trepte 7G-TRONIC PLUS, cu padele, si functia ECO start/stop. Sistemul DYNAMIC SELECT este disponibil optional.

Pana in prezent, includerea unui comutator al modului de rulare a fost rara in segmentul pickup-urilor. Aceasta tehnologie permite ca experienta de conducere sa fie adaptata dupa preferintele individuale - de la un confort relaxat pana la sportivitate. Exista cinci programe: Comfort, ECO, Sport, Manual si Off-road. Acestea modifica caracteristicile motorului, rapoartele transmisiei automate si functia ECO de pornire/oprire.

O caracteristica speciala pentru acest segment: arcurile elicoidale sunt prezente atat pe fata, cat si in spate, contribuind la confortul asigurat de suspensie. Suspensia confortabila este proiectata astfel incat sa confere un nivel ridicat de dinamica la conducere si, totodata, confort la rularea pe sosea, oferind in acelasi timp capabilitati off-road maxime, atunci cand sunt combinate cu tractiunea integrala 4MATIC. Suspensia este formata dintr-o punte frontala dubla si o punte compusa solida in partea din spate, ideala pentru transportul incarcaturilor grele si avand o buna capacitate de articulare. Aceasta combinatie asigura o suspensie confortabila si o manevrabilitate deosebita, in conditiile de incarcare permise.

La 1632 milimetri in fata si 1625 milimetri in spate, Clasa X are un ecartament mai mare decat majoritatea competitorilor. Acesta ii asigura premisele ideale pentru o stabilitate optima si virare la viteze mari. La 3150 milimetri, ampatamentul este, de asemenea, mai lung decat multe alte pickup-uri de dimensiuni medii. Acest lucru reduce vibratiile in timpul calatoriei si asigura o stabilitate lina si sigura. Mercedes-Benz este singurul producator din segment care a inclus in dotarea standard discuri de frana mari, ventilate intern, pe ambele axe. Puntea fata are discuri de frana cu un diametru de 32 de centimetri, iar axa din spate, cu un diametru de 30,8 centimetri. Impreuna, acestea asigura distante scurte de franare, timpi de raspuns foarte buni si o rezistenta termica ridicata.

Suspensia confortabila face parte din echiparea standard pentru toate pietele europene. Garda la sol este de 202 milimetri. O suspensie de 20 milimetri este disponibila ca optiune extra. Garda la sol ridicata imbunatateste capacitatea off-road, incluzand o pozitie mai inalta a scaunului si contribuie la aspectul mai off-road. Pe toate pietele din afara Europei, Clasa X vine cu o suspensie mai mare decat cea standard. Manipularea sigura si confortabila tipica a unui Mercedes se pastreaza chiar si pentru suspensiile inalte.

Tractiunea variabila 4MATIC disponibila pe modelele diesel X 220 d 4MATIC si X 250 d 4MATIC este perfecta pentru toate tipurile de teren. Cu aceasta, rotile din fata pot fi cuplate sau deconectate prin mijloace electrice in functie de suprafata. De la jumatatea anului 2018, Mercedes-Benz va lansa versiunea cu tractiune integrala permanenta. Sistemul permanent de tractiune integrala 4MATIC va fi oferit exclusiv pe motorizarile cu sase cilindri. Off-road, ambele variante 4MATIC beneficiaza de aceeasi performanta excelenta, partial si datorita angrenajului diferentialului aflat pe puntea spate. Toate modelele cu tractiune integrala sunt dotate standard cu DSR (Downhill Speed Regulation).