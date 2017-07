Porsche se va concentra pe dezvoltarea motoarelor pe benzina si pe propulsiile hibride si electrice, intrucat analizeaza optiunea de a renunta la unitatile diesel in 2020.

Constructorii auto anticipeaza o scadere abrupta a vanzarilor de masini diesel ca urmare a normelor mai dure de poluare care vor intra in vigoare in urmatorii ani, iar aceasta tendinta a inceput deja sa se manifeste la nivelul Europei. In acest context, nu este surprinzator ca producatorii se gandesc sa renunte la dezvoltarea unor noi generatii de motoare, iar Porsche nu face exceptie.

Sursa foto: Automarket.ro