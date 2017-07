MOL investeste in productia de propilenoxid, o componenta cheie pentru producerea de poliol, utilizat in industria automobilelor, a ambalajelor si a mobilei.

Grupul MOL a incheiat contracte-cheie privind tehnologiile de baza ale Proiectului Poliol, anuntat in 2016 ca parte a primului ciclu de investitii din cadrul strategiei pe termen lung MOL 2030.

Contractele vizeaza achizitionarea de licente tehnologice si pachete de proiectare pentru tehnologia denumita HPPO (tehnologia de transformare a peroxidului de hidrogen in oxid de propilena) pentru productia de oxid de propilena. Licentiatorul unitatii de peroxid de hidrogen pentru uz intern este Evonik in timp ce un consortiu format de Evonik si thyssenkrupp Industrial Solutions AG licentiaza unitatea de propilenoxid. Contractele contin, de asemenea, oferte obligatorii si pre-contracte vizand etapele ulterioare de inginerie si executie ale unitatilor HPPO de catre thyssenkrupp si achizitionarea de catalizatori din portofoliul Evonik.

Semnarea contractelor de licenta marcheaza inceputul acestui proiect de investitii major de importanta strategica pentru MOL, precum si inceputul unui parteneriat pe termen lung intre MOL Group, Evonik si thyssenkrupp.

Grupul MOL a selectat Fluor in calitate de Project Management Consultant (PMC) pentru lucrari de inginerie de baza (FEED) si pentru etapele de realizare a proiectului. MOL Grup se afla in etapele finale de selectie a licentiatorului pentru tehnologia de polieter poliol precum si pentru selectarea contractorului pentru realizarea lucrarilor privind utilitatile si alte facilitati.

Aceste acorduri reprezinta prima etapa in implementarea strategiei pe termen lung MOL 2030, care prevede alocarea a aproximativ 1,9 miliarde USD pentru investitii in proiecte transformationale in domeniul produselor chimice si petrochimice, pentru perioada 2017-2021. Complexul industrial, care va fi construit in Ungaria, va fi cel mai mare proiect investitional al Grupului MOL pentru perioada 2017-2021, pe baza investitiilor existente.

Noua linie de produse va oferi acces la piete atractive din Europa Centrala si de Est si, totodata, va reprezenta o continuare logica a strategiei MOL de a face progrese in lantul valoric al segmentului Downstream catre produse chimice semifabricate si produse chimice de specialitate. In conformitate cu valorile-cheie ale MOL privind dezvoltarea sustenabila, acest pas a dus la apropierea MOL de tehnologia de ultima generatie, eficienta din punct de vedere energetic si care nu genereaza produse secundare ce nu pot fi valorificate. Poliolii pe baza de propilenoxid folosesc drept materie prima pentru spuma poliuretanica, material folosit pe scara larga in industria auto, constructii, productia de ambalaje si mobilier.

Noul complex industrial va include instalatiile de productie HPPO cu o capacitate de productie de 200 kt de propilenoxid pe an, mai multe linii de productie de polieter polioli, utilitati si alte elemente de infrastructura.

„Acordul incheiat astazi cu partenerii nostri renumiti marcheaza un pas important in implementarea Strategiei 2030 si va transforma Grupul MOL intr-o companie-lider in Europa Centrala si de Est in sectorul produselor chimice. O prima etapa investitionala decisiva va include cheltuirea a pana la 1 miliard de USD pentru Proiectul Poliol, compania devenind astfel un jucator relevant la nivel european. Tehnologia inovatoare si ecologica nu numai ca ne va permite sa devenim singurul producator de poliol integrat din regiunea noastra, dar va reprezenta si o poarta catre alte zone foarte profitabile ale industriei chimice,” a declarat Zsolt Hernadi, Presedinte-CEO al MOL Grup.

Grupul MOL este o companie internationala integrata si independenta, cu sediul central in Budapesta, Ungaria. Are operatiuni in peste 30 de tari, aproximativ 25.000 de angajati in intreaga lume si peste 100 de ani de experienta in industrie. In domeniul explorarii si productiei de hidrocarburi, experienta de peste 75 de ani a Grupului sprijina operatiunile de productie in 8 tari si activitatile de explorare in 13 tari. Grupul MOL controleaza patru rafinarii si doua unitati petrochimice la nivelul managementului integrat al lantului de aprovizionare, in Ungaria, Slovacia si Croatia. Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in 10 tari, din care peste 200 in Romania.