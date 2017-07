Nissan va dezvalui noua generatie a modelului electric Leaf in cadrul unui eveniment care va avea loc in 5 septembrie. Pana in prezent, principalele puncte de discutie din jurului modelului au vizat autonomia de circa 500 de kilometri si noutatile majore de design, insa constructorul japonez a anuntat acum ca noul Leaf va include si o tehnologie numita e-Pedal.

Sursa foto: Automarket.ro