Opel lanseaza anul acesta Insignia GSi de 260 CP, pentru care comenzile incep in octombrie in Germania. Insignia GSi isi va face debutul mondial la Salonul Auto International de la Frankfurt (14-24 septembrie 2017).

GSi inseamna „Grand Sport injection”. Insignia GSi continua traditia autovehiculelor sportive Opel. Primele modele care au starnit emotii a fost Manta GSi si Kadett GSi (115 CP din 1,8 litri) in 1984. La numai patru ani, motorul de 2,0 litri DOHC cu 16 valve de pe Kadett 2.0 GSi 16v oferea 150 CP. Primul Astra oferea, de asemenea, o alternativa de 1,8 litri si 125 CP in Astra GSi. Au mai existat variante GSi pentru diferite generatii de Corsa, incepand cu Corsa A de 100 de CP (1988) care a devenit un model clasic ravnit. La finalul (provizoriu!) al seriei s-a aflat Corsa D, lansat in august 2012.

Sedanul sport este pus in miscare de un motor pe benzina turbo de 2,0 litri 260 CP, cu un cuplu de 400 Nm. Unitatea cu patru cilindri este cuplata la o transmisie automata noua cu opt trepte de viteza. Soferul are posibilitatea de a schimba manual treptele cu ajutorul padelelor montate pe volan. Chiar si cand transmisia este in modul automat, soferul poate alege momentul de schimbare a treptelor selectand unul dintre modurile Standard sau Sport. Pe langa motorul turbo de 2,0 litri pe benzina, GSi mai ofera si un nou motor diesel puternic.

Mai dinamic, mai precis, mult mai eficient, noul Opel Insignia GSi este un sedan sport pentru cei care isi doresc ceva special. Sasiul si aderenta foarte buna in combinatie cu tractiunea integrala ofera o experienta de condus foarte placuta. Noua transmisie automata cu opt trepte poate fi actionata cu ajutorul padelelor de pe volan, ca o masina de curse, pentru a oferi o experienta de condus mai activa.

Combinatia dintre reducerea greutatii, centru de greutate coborat si motor turbo de 2 litri este tipica pentru noua generatie Insignia. GSi are cu 160 de kg mai putin decat Insignia OPC 2.8 V6 Turbo. Aceasta are ca rezultat un echilibru excelent si un raport putere-greutate deosebit de bun. Cu prize de aer cromate de mari dimensiuni la partea din fata si un spoiler spate atragator care produce forta deportanta necesara pe puntea spate, exteriorul GSi se potriveste perfect cu performantele sale. Scaunele sport tapisate cu piele (concepute special pentru GSi), volanul sport imbracat in piele si pedalele din aluminiu adauga tusele finale.

Ultimele retusuri pentru Insignia GSi au fost facute pe legendarul circuit Nurburgring-Nordschleife. Aici, in Muntii Eifel, Opel detine un centru de testari pentru autovehiculele performante pe care le produce. Inginerii Opel au dezvoltat un sasiu nou pentru GSi pe circuitul Nurburgring. Arcurile mai scurte coboara GSi cu 10 milimetri si amortizoarele sport speciale reduc ruliul la minim. Franele puternice Brembo cu patru cilindri (diametrul de 345 de milimetri) si directia care era deja precisa au fost adaptate in consecinta.

Insignia GSi este echipat standard cu sasiul mecatronic FlexRide. Acesta adapteaza amortizoarele si directia in fractiuni de secunda; de asemenea, unitatea de comanda recalibreaza pedala de acceleratie si modifica momentele de schimbare a treptelor de viteza in modul automat. Soferul poate alege unul dintre modurile Standard, Tour sau Sport. In functie de modul ales, directia si raspunsul acceleratiei se modifica. Exclusiv pentru GSi este modul Competition care poate fi activat prin intermediul butonului ESP. Apasarea dubla permite soferilor experimentati sa obtina un control mai bun al directiei si anuleaza controlul tractiunii - pentru o tura rapida pe Nordschleife, de exemplu.

Sasiul sport, dezvoltat in combinatie cu pneurile foarte aderente Michelin Pilot Sport 4 S si jantele mari de 20", ofera o aderenta excelenta. O contributie majora o are tractiunea integrala cu vectorizarea cuplului oferita standard, situatie unica in acest segment. In acest sistem de inalta tehnologie, diferentialul spate a fost inlocuit de doua ambreiaje care pot accelera independent fiecare roata in fractiuni de secunda, in functie de situatie.