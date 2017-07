Romania a fost anul acesta tara in care mai multe branduri auto au dorit sa isi promoveze masinile in cadrul unor teste internationale, ceea ce ne demonstreaza ca lucrurile sunt pe un curs bun si incet, incet, ajungem sa fim pe lista tarilor in care pot fi organizate evenimente deosebite.

Avem peisaje frumoase, aeroporturi fara zboruri cu intarzieri, doar infrastructura rutiera ne tine pe loc. Mazda a ales orasul Sibiu ca punct de pornire al unui test drive international cu noua decapotabila MX-5 RF, iar ca ruta Transfagarasanul.

Nu mai traversasem de cativa ani Transfagarasanul, inca aveam in minte peisajele superbe si soseaua cat de cat buna. Din pacate drumul nu a mai fost modernizat de mult timp si are cateva segmente denivelate, peticite urat, intre Barajul Vidraru si Piscul Negru. Infrastructura precara este in continuare un handicap pentru Romania si ne afecteaza foarte tare.

Drumul National 7C (DN7C), Transfagarasan, inaugurat in urma cu 43 de ani, este pe locul doi ca altitudine in clasamentul soselelor alpine din Romania si urca pana la 2042 metri in apropierea tunelului de langa Lacul Balea.

Tunelul acesta este cel mai lung tunel rutier din Romania, avand o lungime de 887 m, fiind iluminat electric si ventilat natural. Initial proiectul viza un tunel de 7 km de la cabana Balea Cascada pana la Piscul Negru pentru ca drumul sa poata ramane deschis tot timpul anului.

Transfagarasanul a fost construit in trei ani la initiativa lui Nicolae Ceausescu, fiind un drum strategic, si inaugurat in 1974. Este un drum cu un peisaj deosebit, are o lungime de 150 de km si trece peste 830 de podete si 27 de viaducte.

Soseaua alpina a fost locul ideal pentru a conduce coupe-ul cabrio Mazda MX-5 intrucat sunt 27 de curbe stranse, majoritatea in ac de par. Si spun acest lucru pentru ca japonezii au conceput acest model folosind filozofia Jinba Ittai, adica soferul simte foarte bine cum reactioneaza masina pe viraje.

Video: Mazda MX5 RF Transfagarasan Experience

Incepand de la lacul glaciar Balea urmeaza o coborare abrupta in serpentine, pe o lungime de 13 km. Apoi, drumul trece prin apropierea cascadei Balea, o cascada in trepte de aproximativ 68 m, cea mai mare de acest fel in Romania, aflata la altitudinea de aproximativ 1230 metri, ajungand apoi la Cabana Balea Cascada.

Cu un asa peisaj si aer rarefiat am transformat coupe-ul intr-un cabriolet in cateva secunde, mai exact in 13 secunde, pentru ca acest hardtop retractabil automat este in prezent cel mai rapid de pe piata.

Sub capota noi am avut propulsorul pe benzina de 2 litri 160 CP, tractiune spate si transmisie automata cu 6 trepte. A fost singura masina automata dintre cele 13 exemplare de test si pentru ca nu o condusesem, iar japonezii au laudat-o ca ofera o experienta apropiata de cea manuala, am optat pentru ea. Ce-i drept nimeni nu se uita la MX-5 automat, toti isi doreaua varianta manuala.

Prin Sibiu, masina a fost o placere. O transmisie automata este ideala in oras. In afara orasului, pana am ajuns la serpentine a fost totul in regula, chiar daca decapotabila se simtea mai lenta cand acceleram puternic. Diferenta dintre transmisia manuala si automata este de o secunda, iar ca pret, de 2.000 de euro. MX-5 cu transmisie automata atinge 100 km/h in 8,5 secunde.

Pe viraje, transmisia automata a rupt putin din farmecul de a conduce sportiv decapotabila. In acel moment imi doream o cutie manuala. Doar daca apasam puternic frana sau acceleratia, MX-5 RF trecea in treapta a doua, altfel mergea cu treapta a treia si nu era distractiv.

In ceea ce priveste consumul, propulsorul de 160 CP si transmisie automata a avut un consum de 9,1 litri, iar cel cu transmisie manuala de 9,7 litri, intrucat a putut fi condus si mai sportiv.

In functie de echipare, Mazda MX-5 RF poate avea scaune Recaro cu piele Alcantara sau piele Nappa, ecran tactil de 7 inci pentru infotainment si un nou display de 4,6 inci in zona instrumentelor de bord.

Alte dotari sunt Blind Spot Monitoring (BSM), care monitorizeaza spatele si lateralele masinii si poate fi folosit si la deplasarea in marsarier impreuna cu sistemul RCTA; sistemul de atentionare la depasirea benzii de rulare (LDWS), care avertizeaza soferul daca depaseste linia dintre benzile de mers fara sa semnalizeze; faruri cu tehnologie LED in standard si optional sistemul de control automat faza lunga (HBC). In rampa, soferii vor fi asistati de sistemul HLA, pentru o plecare mai facila de pe loc.

MX-5 este o masina joasa cu doua locuri, scaune sport, un interior doar pentru pasageri, un portbagaj mic (130 de litri) pentru cateva cumparaturi, capota lunga, doua evacuari, tractiune spate si un sunet de masina de curse.

Decapotabila japoneza te lasa sa o conduci la limita fara sa intervina sistemele moderne (nu ca nu ar avea) si te lasa sa auzi sunetul motorului turat si al esapamentului, oferindu-ti adrenalina si senzata ca esti pilot.

Preturi si motorizari Mazda MX-5 RF

Legat de pret, MX-5 RF nu este o masina scumpa, costa intre 28.700 euro si 30.900 euro cu TVA pentru motorizarea de 2 litri 160 CP si intre 25.900 euro si 27.400 euro cu TVA pentru propulsorul de 1,5 litri 131 CP. Mai multe informatii despre Mazda MX-5 RF sunt disponibile aici.

Date tehnice Mazda MX-5 G160 Revolution

Motor: 1.998 litri benzina Euro6

Transmisie automata cu 6 trepte

Pret 30.700 euro cu TVA

Putere maxima (cp/rpm) 160 (6000)

Cuplu maxim Nm (rpm) 200 (4600)

Viteza maxima (km/h) 215

Acceleratie (0-100km/h) 8,5

Consum mixt (l/100 km): 6,4

Capacitate rezervor: 45 litri

Volum portbagaj litri: 127

Lungime: 3,91 metri

Latime: 1,73 metri

Inaltime: 1,22 metri

Emisii CO2 g/km: 167 g/km

Masa proprie (kg) 1070