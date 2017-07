Cei mai mari producatori de automobile din Germania, Daimler, BMW, Volkswagen si subsidiarele sale Porsche si Audi sunt investigati pentru suspiciunea de a forma un cartel tehnologic in ultimii 20 de ani, care a condus si la scandalul emisiilor in cazul masinilor cu motoare disel, intrucat au limitat tehnologia reala de curatare a emisiilor, pentru a face economie de spatiu si costuri, scrie The Telegraph, care citeaza revista germana Spiegel.

Daimler, BMW, Volkswagen si cele doua subsidiare ale VW, Porsche si Audi, s-au intalnit in secret pentru a conveni asupra tehnologiei pe care o vor oferi clientilor lor, potrivit acuzatiilor publicate in revista Spiegel, citata de The Telegraph, potrivit News.ro.

Cartelul a reprezentat o cauza directa a scandalului emisiilor diesel,declansat la VW in urma cu doi ani, dupa ce acesti cinci constructori auto au convenit sa limiteze tehnologia reala de curatare a emisiilor.

Spiegel sustine ca producatorii auto sunt in curs de investigare atat de catre biroul german anti-trust, cat si de Comisia Europeana in legatura cu acuzatiile, insa autoritatile au refuzat sa confirme raportul, invocand investigatii in curs.

Acuzatiile vin la sfarsitul unei saptamani de “vanatai” pentru industria germana a automobilelor, care a vazut deja scandalul emisiilor amenintand ca va “inghiti” mai multe marci, potrivit The Telegraph.

Producatorul Daimler AG a rechemat peste trei milioane de autovehicule diesel Mercedes-Benz pentru a le reduce emisiile, in timp ce Audi a anuntat vineri ca recheama 850.000 de masini.

Cele mai recente acuzatii s-ar putea dovedi si mai daunatoare, avand in vedere ca preturile masinilor au scazut brusc in lumina noilor informatii, cu 4,9% la marcile VW, 3,4% la BMW si 3,2% la Daimler.

Autoritatile germane anti-trust au descoperit cartelul tehnologic anul trecut din intamplare, cand efectuau un control la birourile VW pentru a investiga suspiciunile privind un cartel separat de otel si au descoperit, de fapt, documente care releva intelegerea intre constructorii auto.

Biroul german anti-trust a confirmat ca raidul a avut loc, dar a refuzat sa faca alte comentarii, din cauza investigatiilor in curs. Dupa raid, atat VW, cat si Daimler si-au recunoscut voluntar vina atat in fata autoritatilor germane, cat si a celor antitrust din UE, in incercarea de a evita sanctiunile, potrivit revistei Spiegel.

Publicatia mai noteaza ca cei cinci constructori de automobile "coordoneaza dezvoltarea vehiculelor lor, costurile, furnizorii si pietele de multi ani, cel putin incepand din anii ‘90, pana in prezent", asa cum a reiesit din admiterea VW.

Inginerii din cele cinci companii s-au intalnit "in mod regulat de mai multe ori pe an" pentru a discuta despre tehnologie. In schimb, nu au aparut detalii despre presupusa admitere a companiei Daimler privind vinovatia.

Colaborarea a inceput in anii ‘90, pentru a oferi producatorilor germani un avantaj in fata rivalilor din strainatate. Raportul citeaza un exemplu al producatorilor de automobile care au convenit sa limiteze functionarea acoperisurilor decapotabile in timp ce o masina se deplaseaza la viteze de pana la 50 km pe ora.

Cele mai daunatoare acuzatii vizeaza emisiile de gaze in cazul masinilor diesel. Cei cinci constructori au convenit sa limiteze cantitatea unui agent de curatare chimica pe care l-au montat, pentru a economisi costuri si spatiu, arata raportul.

Agentul in cauza, denumit AdBlue, filtreaza unele dintre cele mai nocive emisii de la motoarele diesel. Anterior acordului, unii producatori auto au testat pe masinile lor rezervoare AdBlue de 35 de litri, care ar putea curata emisii pana la 30.000 de kilometri. Dar in 2006, producatorii au fost de acord sa limiteze rezervoarele AdBlue la doar 8 litri, care pot curata eficient emisiile pentru mai putin de 6.000 km, se precizeaza in raport.

Producatorii de automobile au refuzat sa comenteze reclamatiile.

"Nu comentam despre speculatii si acuzatii", a spus VW, citat de Spiegel. "Nu comentam speculatiile, din principiu", a afirmat Daimler. "Nu ne implicam in astfel de speculatii", a declarat, la randul sau, BMW.

Reprezentantii VW au admis, in septembrie 2015, ca au instalat softuri ilegale pe 11milioane de vehicule diesel la nivel mondial, pentru reducerea emisiilor in timpul testelor de poluare. Constructorul auto a negociat un acord de 4,3 miliarde de dolari cu autoritatile americane si si-a recunoscut vinovatia in scandalul manipularii testelor de poluare.

Compania se confrunta in Germania cu mii de procese intentate de investitori si proprietari de masini diesel, care cer despagubiri de peste 8 milioane de euro.

