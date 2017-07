Pasajul rutier de la Piata Sudului a fost redat integral circulatiei, duminica, fiind deschis si pasajul pietonal, in timp ce trecerile de pietoni de la suprafata au fost desfiintate. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca pana la inceputul lunii septembrie se va relua si circulatia tramvaielor.

"Este un obiectiv de investitii pe care l-am preluat intr-un stadiu fizic de executie de 60 la suta. Din cauza slabului management, acest proiect a fost blocat. Beneficiile sunt foarte mari, in special, pentru aceasta zona. Practic, fluidizeaza traficul in zona de sud a Capitalei, creste viteza de circulatie si scade cu aproximativ 70 la suta timpul de asteptare in trafic", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Pasajul ruter are patru benzi, doua pe fiecare sens, precum si opt lifturi si patru scari rulante. Primarul general a spus ca are garantia constructorului ca pana in septembrie va fi redata si circulatia tramvaielor.

"Pana la inceperea scolilor, in jurul datei de 10 septembrie, avem angajamentul constructorului ca si zona de tramvai sa fie inaugurata si lansata", a subliniat Firea.

La randul sau, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, considera finalizarea proiectului un "succes enorm" si promite ca in aproximativ doua luni vor fi largite Soseaua Berceni si Soseaua Turnu Magurele si va fi construita o parcare park&ride la metrou Piata Sudului.

"Veti vedea ca aceasta zona, intr-o luna-doua, acest proiect extrem de important va fi continuat cu largirea Soselei Berceni pana la linia de Centura, cu largirea Soselei Turnu Magurele, cu parcarea park&ride de la statia de metrou Piata Sudului. Aceste lucruri vor fi demarate in 30-40 de zile", a spus Baluta.

Intrebat daca crede ca pasajul de la Piata Sudului se va inunda la orice ploaie, la fel ca cel de la Unirii, primarul Sectorului 4 a spus ca proiectul asi doreste sa fie "impecabil", insa testul ploii va demonstra asta.

"Dorinta noastra este ca acest pasaj, din punct de vedere tehnic, sa fie impecabil. Ramane ca testul ploii sa ne demonstreze daca lucrurile sunt in parametrii sau nu. Da, intr-adevar, proiectul are 10 ani garantie, dar ganditi-va ca noi, pentru parcarile supraetajate pe care le facem, cerem garantie 20 de ani. Este ceva normal, pentru ca vorbim de investitii foarte mari", a adaugat primarul.

Primarul Capitalei anunta, la inceputul lunii mai, ca i-a acordat un ultim termen constructorului, asocierea Astaldi-Euroconstruct, si anume data de 28 iulie, pentru finalizarea lucrarilor la Pasajul rutier de la Piata Sudului, urmand sa fie reziliat contractul daca intelegerea nu va fi respectata. Primarul a spus atunci ca e de neacceptat termenul de 30 octombrie propus de constructor, in conditiile in care lifturile si scarile rulante, ultimele elemente necesare, ar urma sa fie livrate in iunie.

Circulatia prin pasajul Piata Sudului a fost deschisa, in 28 aprilie, pe cate un fir in ambele sensuri.

Constructia Pasajului Piata Sudului a inceput in primavara anului 2014 si trebuia terminata la sfarsitul anului 2015, dar pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Fiindca nici acest termen nu a fost respectat, reprezentantii municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care administratia este obligata sa incheie lucrarile pana in decembrie 2018.

Investitia totala se ridica la 127 de milioane de lei, din care 90 la suta ar fi trebuit sa fie fonduri europene. Din cauza intarzierilor, doar 18 milioane de lei au putut fi decontati la UE, iar restul banilor au fost platiti din bugetul municipalitatii.

Pasajul de la Piata Sudului are o lungime de 356 de metri si inaltimea de cinci metri. In plus, au fost construite pasaje pietonale care fac legatura cu statia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafata au fost desfiintate.

Sursa foto: Octa corp / Shutterstock.com