Grupul Volkswagen a rechemat in service 11 milioane de masini la nivel global in urma scandalului Dieselgate, iar 8.5 milioane dintre acestea vizeaza piata europeana. Desi au treut aproape doi ani de la izbucnirea scandalului, pana in prezent doar 5.5 milioane de masini au trecut pe la service pentru a primi update-ul software care reduce cantitatea de emisii de oxid de azot.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro