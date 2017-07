Noul MINI integral electric intra in productie in 2019, iar un an mai tarziu modelul BMW X3 integral electrica.

Modele electrificate suplimentare vor fi aduse pe piata in ani urmatori si dupa 2020, iar arhitectura urmatoarei generatii de automobile ale companiei va permite masini complet electrice. Anul viitor va fi lansat BMW i8 Roadster, iar in 2021 va ajunge pe piata o versiune a BMW iNEXT.

In prezent, BMW Group a anuntat ca noul MINI electric, cu propulsie pe baterii, va fi o varianta a principalului model al marcii, Hatch cu trei usi. Acest automobil complet electric va intra in productie in 2019, marind varietatea de trenuri de rulare MINI, care va include motoare termice pe benzina si diesel, un model plug-in hybrid si unui electric pe baterii. Trenul de rulare electric al modelului MINI va fi produs la centrul de electromobilitate al BMW Group de la uzinele din Dingolfing si Landshut, in Bavaria, inainte de a fi integrat in automobil la uzina din Oxford, care este principala locatie de productie a modelului MINI Hatch cu trei usi.

"Uzinele BMW Group din Dingolfing si Landshut joaca un rol de lider in cadrul retelei noastre globale de productie ca centru global de competenta pentru mobilitate electrica. Sistemul nostru adaptabil de productie este inovator si capabil sa reactioneze rapid la schimbarea cererii clientilor. Daca este necesar, putem creste rapid si eficient productia de componente de motor pentru trenul de rulare electric, in conformitate cu evolutiile pietei", a declarat Oliver Zipse, membru al Consiliului de Administratie al BMW AG si responsabil pentru productie.

Pana in 2025, BMW Group se asteapta ca automobilele electrificate (electrice si plug-in hybrid) sa reprezinte intre 15 si 25% din vanzari. Cu toate acestea, factori precum reglementarile, stimulentele si infrastructura de incarcare vor juca un rol major in determinarea amplorii electrificarii de la piata la piata. Pentru a reactiona rapid si in mod adecvat la cererea clientilor, BMW Group a dezvoltat un sistem flexibil unic in intreaga sa retea globala de productie. In viitor, sistemul de productie BMW Group va crea structuri care sa permita sa fie fabricate concomitent modele cu motor termic, plug-in hybrid sau tren de rulare complet electric.

In prezent, BMW Group produce modele electrificate la zece uzine din intreaga lume; incepand din 2013, toate elementele importante ale trenului de rulare electric pentru aceste automobile provin de la uzinele din Dingolfing si Landshut ale companiei. Suplimentar, la Dingolfing se produc versiunile hybrid plug-in ale gamelor BMW Seria 5 si BMW Seria 7 si, din 2021, se va produce BMW i NEXT. Pana in prezent, BMW Group a investit in total peste 100 de milioane de euro in electromobilitate la Dingolfing, iar investitiile continua pe masura ce gama de automobile electrificate a BMW Group se extinde mai departe.

In prezent, BMW Group ofera cea mai larga gama de automobile electrificate a oricarui producator auto din lume, cu noua modele deja disponibile pe piata. Acestea variaza de la modelul complet electric BMW i3 la cel mai nou model electrificat al companiei, MINI Cooper S E Countryman ALL4, o versiune hybrid plug-in a MINI Countryman, produsa de VDL Nedcar in Olanda. Compania s-a angajat sa vanda 100.000 de automobile electrificate in 2017 si va avea un total 200.000 de masini electrificate pe sosele pana la sfarsitul anului.

Cererea ridicata din partea clientilor si lansarea noilor modele a dus la o utilizare ridicata a capacitatii pentru reteaua de productie a BMW Group in 2016. Cu 2.359.756 de automobile produse pentru marcile BMW, MINI si Rolls-Royce, volumele de productie au atins un nou maxim istoric. Aceste date au inclus 2.002.997 BMW, 352.580 MINI si 4.179 Rolls-Royce. Uzinele germane ale companiei, care au produs peste un milion de automobile, sunt responsabile pentru aproape jumatate din productie.