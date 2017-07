Marea Britanie va impune taxe mari pentru masinile diesel pana in 2020 si intentioneaza sa interzica complet vanzarea de vehicule diesel si pe benzina in 2040.

Franta a anuntat cu numai doua saptamani in urma ca isi propune sa interzica complet vanzarea de masini cu motoare diesel sau pe benzina pana in 2040. Oficialii autoritatilor nu au detaliat in niciun fel acest plan, insa acum apar informatii ca ideea va prinde contur la nivelul mai multor tari europene.

Marea Britanie este pe punctul de a adopta o politica similara pentru a reduce poluarea aerului, ca urmare a cerintelor Uniunii Europene, in ciuda faptului ca statul ar urma sa paraseasca blocul comunitar in 2019.

Sursa foto: Automarket.ro