Oswald Kolb se intoarce in calitate de director general la Continental Sibiu, dupa trei ani petrecuti in aceeasi pozitie la unitatea de productie Continental Tianjin din China si il va inlocui pe Sami Krimi.

Dr. Sami Krimi, fostul manager, va prelua pozitia de director general al fabricii Continental Ingolstadt in Germania.

In locatia automotive din Sibiu sunt 3.500 angajati.

„Sunt bucuros sa revin la Sibiu. Compania a crescut mult in ultimii trei ani, a ajuns la 3.500 de angajati. Locatia s-a dezvoltat foarte mult in aceasta perioada: au fost lansate noi linii de productie si a fost construita o noua cladire a centrului de cercetare si dezvoltare, iar investitiile au fost pe masura. Sunt nerabdator sa contribui la proiectele viitoare si la cresterea locatiei“, a spus Oswald Kolb.

Oswald Kolb si-a inceput cariera in Continental ca student si a ocupat de-a lungul anilor pozitii diferite in aria de productie. Dupa sase ani in care a condus locatia din Sibiu 2008-2014, a preluat conducerea fabricii din Tianjin.

Continental si-a inceput activitatea in Sibiu in 2003, in stransa colaborare cu universitatea locala „Lucian Blaga”. De la o echipa de 30 de angajati, compania din Sibiu a creat mai mult de 3.500 de locuri de munca. Planurile de viitor ale companiei includ extinderea spatiului de productie si a centrului de inginerie, precum si angajarea a aproximativ 1.000 de noi persoane in urmatorii ani.