Pretul de pornire este de 96.331 euro pentru S350 d cu ampatament scurt si 99.000 euro cu ampatament lung.

Cele mai noi modele, disponibile momentan la comanda, vor fi disponibile in showroom-urile partenerilor autorizati din Romania incepand cu luna august. Noul motor pe benzina cu sase cilndri in linie are o putere de 367 CP si un cuplu 500Nm, in cazul S 450 si S 450 4MATIC, respectiv 435 CP si un cuplu maxim de 520Nm in cazul versiunii S 500.

Alternatorul integrat, de 49 volti, atinge rapid un cuplu de 250Nm si o putere de 16 kW. Prin comparatie cu versiunea precedenta a S 500, echipata cu un motor V8, noua motorizare permite reducerea nivelului de emisii CO2 cu circa 22%.

Cresterea considerabila a puterii redate de noile motoare in 6 cilindri pe benzina, pana la nivelul versiunilor anterioare, cu 8 cilindri, este evidenta si din compunerea gamei – astfel, noile modele cu motorizari in sase cilndri sunt pozitionate ca S 450 si S 500.

Varful gamei Mercedes-Benz este noul S 600. Propulsata de motorul V12, S 600 are o putere maxima de 530 CP si atinge un cuplu de 830Nm. In acelasi timp, noul V12 al Mercedes-Maybach S 650 ofera 630 CP si un cuplu maxim de 1000 Nm. Varful de lance al Clasei S ramane Mercedes-AMG S 65, propulsat de motorul V12 biturbo, ce atinge 630 CP si 1000 Nm.

O noutate la nivel de dotari: sistemul de suspensie dinamica MAGIC BODY CONTROL. Acesta detecteaza si evita denivelarile carosabilului. Sistemul de control al suspensiei noului Clasa S a fost de asemenea imbunatatit: noua camera stereo a sistemului functioneaaza la viteze de peste 180 km/h.

Functia de inclinare in curbe a noului Clasa S reprezinta o noua dotare dedicata confortului la rulare, disponibila in premiera pe Clasa S. Caroseria se inclina catre interiorul curbei cu pana la 2,65 grade, reducand astfel efectul fortelor laterale asupra pasagerilor. Sistemul MAGIC BODY CONTROL cu functia de inclinare in curbe intra in dotarea standard a modelelor Mercedes-Benz S 600, Mercedes-Maybach S 650 si Mercedes-AMG S 65, fiind de asemenea disponibila ca dotare optionala pentru modelele S 560 (atat cu ampatament scurt, cat si lung) si pentru Mercedes-Maybach S 560 (5.355 euro).

Toate noile modele Clasa S sunt dotate standard cu sistemul de “infotainment” de ultima generatie COMAND Online. Totodata, sistemul Individual Entertainment System pentru locurile din spate (disponibil contracost – 3.213 euro) le permite pasagerilor din spate sa isi aleaga singuri modalitatile de distractie la bordul noii limuzine. In combinatie cu castile wireless de inalta calitate (optionale, un set de casti costa 119 euro), cele doua ecrane cu diagonala de 25,9 cm, incorporate in tetiere, asigura o redare audio-video de cea mai buna calitate.

Aplicatia “COMAND Touch” a primit noi functionalitati, mai ales in ceea ce priveste sistemul Rear Seat Entertainment, permitand acum accesul la varii functii ale masinii prin intermediul smartphone-ului. O noua functionalitate este aceea ca pasagerii pot studia ruta planificata chiar in timpul calatoriei si ii pot transmite soferului puncte de interes identificate pe parcursul rutei. In plus, functionalitatea este disponibila si offline, dat fiind ca hartile pot fi descarcate anterior. Aplicatia “COMAND Touch” este disponibila gratuit pe Apple™ App Store si Google Play Store.

O serie de sisteme de asistenta noi sau complet restructurate, incluzand sistemul DISTRONIC (Active Distance Assist) si asistenta activa la virare (Active Steering Assist), au fost comasate in pachetul Driving Assistance, disponibil ca extraoptiune (2.737 euro).

Adaptarea extrem de rapida si precisa a farurilor la conditiile de trafic este asigurata de sistemul MULTIBEAM LED. Prin intermediul a 84 de LED-uri controlate individual, farurile ilumineaza intotdeauna exact acolo unde este nevoie. Optiunea ULTRA RANGE Highbeam genereaza intensitatea maxima a luminii permisa prin lege. Sistemul MULTIBEAM LED cu ULTRA RANGE Highbeam vine in echiparea standard pentru Mercedes-Benz S 600, precum si pentru modelele Mercedes-AMG si Mercedes-Maybach. Pentru celelalte modele, acesta este disponibil ca dotare suplimentara (1,999,20) euro.

Sistemul ENERGIZING comfort control combina diferite functii dedicate confortului pasagerilor Clasa S, organizate in sase programe. ENERGIZING comfort control va fi disponibil din septembrie 2017 si va costa 238 euro.

Noul sistem de iluminare ambientala (476 euro) prezinta interiorul ca o opera de arta, o compozitie realizata din 10 scheme de culori realizate dintr-un total de 64 de culori.

Clasa S este varful de lance in materie de limuzine Mercedes-Benz si a fost cea mai vanduta limuzina de lux in anul 2016. Din 2013, compania a vandut mai bine de 300.000 de astfel de limuzine. De la lansarea initiala pe piata, Mercedes-Benz a livrat aproximativ 4 milioane de limuzine Clasa S la nivel international.