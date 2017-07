"Lucram foarte intens in a digitaliza relatia cu retelele noastre, lucram la niste platforme business to business care sa ne permita sa fim mai eficienti in modul de lucru, in reducerea costurilor. Am dezvoltat un sistem telematic care ne va ajuta sa facem si car sharing. Nu in sensul de retail, ci un car-sharing in cadrul companiei. O masina poate fi folosita de mai multi utilizatori, iar compania va sti exact cine a condus si intre ce ore prin aceasta solutie telematica", a precizat Dan Boiangiu.

Arval Romania si-a propus ca acest serviciu sa fie mai ieftin sau la acelasi pret cu solutiile telematice locale. Sistemul telematic a fost conceput special pentru companiile care au flote.

"In prezent, sistemul telematic este montat pe 20 de masini. Targetul nostru este ca acest serviciu sa fie mai ieftin decat solutiile locale. Ne-am dezvoltat singuri un produs telematic care sa raspunda exact nevoilor noastre. Solutia s-a nascut din realitatile flotelor si este gandita pentru flote", a mai spus managerul Arval.