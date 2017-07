”Am spus ca pana la sfarsitul anului 2017 vom inaugura 90 de kilometri de autostrada. Primii 15 i-am dat in folosinta pe Lugoj-Deva lotul II, urmand sa deschidem loturile III si IV Sebes-Turda, loturile III si IV Lugoj-Deva si intrarea in Bucuresti pe cei trei kilometri. Am discutat cu constructorii si fiecare si-a asumat termenele, dar vreau sa vad ca se respecta si din punct de vedere al calitatii”, a spus ministrul Transporturilor, potrivit News.ro.

Razvan Cuc a spus ca a fost in inspectie pe unele santiere si ca a fost dezamagit de mobilizarea pe care a gasit-o acolo.

Pana in prezent au fost lansate licitatii pentru construirea altor 300 de kilometri de autostrazi, din cei 800 de kilometri pentru care s-a angajat sa lanseze procedurile in acest an.