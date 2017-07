A fost lansat pentru prima data in anul 1925 si de atunci a fost privit mereu ca apogeul luxului in industria auto. Cu toate acestea, Rolls Royce Phantom a avut si perioade dificile, in care popularitatea lui a scazut si, direct proportional cu ea, si vanzarile. Din fericire, Grupul BMW a aruncat un urias colac de salvare si in 2003 Rolls Royce Phantom redevenea cea mai luxoasa masina din lume. Un titlu de care a tinut cu dintii vreme de 13 ani, adica pana anul trecut, cand a parasit linia de asamblare pentru a lasa loc unui urmas.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro