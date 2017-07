In standard, Tesla Model 3 are nevoie de 5,6 secunde pentru a ajunge la 100 km/h si atinge o viteza maxima de 208 km/h. Exista si o versiune care atinge 5,1 secunde, are o autonomie de 500 kilometri si costa 44.000 de dolari.

Model 3 are cel mai aerisit panou de bord, toate informatiile sunt pe o tableta de 15 inch cu ecran touch. Scaunele sunt din material textil.

Cele doua echipari vin cu faruri full LED, 7 camere video, un radar frontal si 12 senzori pentru tehnologii precum evitarea coliziunilor si Automatic Emergency Braking (AEB). In standard, masinile vin cu jante de 18 inch, iar optional cu jante de 19 inch.

Sistemul Autopilot costa 5.000 de dolari, iar sistemul hardware pentru a conduce in mod autonom costa inca 3.000 de dolari. Garantia pentru masina este de 4 ani sau 80000 km, iar pentru baterie de 8 ani sau 160000 km.

Tesla Model 3 are 4.7 metri lungime, 1.93 metri latime, 1.44 metri inaltime si o greutate de 1.609 kg.