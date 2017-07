Dupa ce prima jumatate a acestui an a intrat in istoria companiei, Skoda este acum pregatita sa-si creasca vanzarile, cu adaugarea la flota marcii a primei versiuni cu adevarat SUV.

Inlocuind destul de bine modelul Yeti, noul Karoq a intrat in procesul de productie la fabrica din Kvasiny, una dintre cele trei fabrici ale marcii de pe teritoriul Republicii Cehe. Aproape 8.000 de oameni lucreaza in aceasta fabrica, re-tehnologizata recent si pregatita sa ajunga la o capacitate de productie de 295.000 de unitati in anii ce vin.

Sursa foto: Cars.ro