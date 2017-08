In prezent, in Romania exista un singur showroom Lexus, situat in zona Pipera, care va intra in renovare si va fi gata in septembrie.

"In viitor vom incera sa dezvoltam si o retea de dealeri Lexus in masura in care exista potential din perspectiva brandului. Si anul acesta am avut discutii, dar incepand de anul viitor vrem sa gasim parteneri", a precizat Edit Tarcolea.

Vanzarile Lexus s-au triplat anul trecut si au depasit 150 de unitati, iar pentru anul acesta estimarile sunt de 200 de unitati.