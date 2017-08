Pentru toate marcile Grupului Volkswagen, vanzarile au crescut in primul semestru cu 25%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Marcile de volum Volkswagen si Skoda au inregistrat cea mai mare crestere a vanzarilor, cu pana la 50% si, respectiv, cu 15% mai mare in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.

In perioada ianuarie – iunie 2017, cele mai bine vandute modele de autoturisme pentru pasageri au fost Skoda Octavia (1.766 unitati vandute), Skoda Rapid (1.180 unitati), Volkswagen Golf (1.000 unitati), Polo (859 unitati) si Passat (808 unitati).

Skoda Octavia continua sa conduca vanzarile din acest segment, urmata la mica distanta de Skoda Rapid si VW Golf. VW Passat ramane prima alegere in categoria sa si este urmat de Skoda Superb, ambele branduri inregistrand o crestere mai rapida decat cea a pietei in prima jumatate a anului.

Divizia Volkswagen Autovehicule Comerciale a avut o crestere semnificativa in prima jumatate a anului, de 26% comparativ cu anul trecut. Noul model VW Crafter este deosebit de popular printre clientii care detin flote de masini.

In piata auto, una din cinci masini importate este noua

„Piata auto din Romania a suferit schimbari semnificative in acest an, printre care eliminarea taxei de poluare, care a condus la o crestere a importurilor de masini de mana a doua. In prima jumatate a anului, doar una din cinci masini importate a fost noua. Pe termen lung, aceasta tendinta va reconfigura industria si va avea un impact negativ atat asupra imbatranirii parcului auto, cat si asupra poluarii aerului, pentru ca majoritatea masinilor de mana a doua sunt mai vechi de 9 ani”, a declarat Brent Valmar, director general Porsche Romania.

Reteaua Porsche Romania isi desfasoara activitatea in tara prin 82 reprezentante in 29 de judete.

In 2017, brandurile Grupului vor lansa pe piata aproape 60 de vehicule noi pentru clientii lor. In prima jumatate de an au fost deja lansate Skoda Kodiaq si VW Arteon, iar noua versiune a Skoda Octavia a devenit disponibila si in Romania. Noile modele Audi, Q5 si A5, precum si noul Seat Leon au fost, la randul lor, repere in acest an, iar in a doua jumatate a anului vor urma si alte noutati.

Porsche Romania este cel mai mare importator auto din Romania si importatorul general pentru marcile Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Volkswagen Autovehicule Comerciale si Das WeltAuto. Compania preia autovehiculele marcilor mentionate de la fabricile producatoare si le distribuie prin intermediul retelei de distribuitori, compusa din centre auto proprii si dealeri independenti autorizati de catre Porsche Romania. In activitatea de baza a companiei este inclusa si aprovizionarea retelei nationale de dealeri cu piese de schimb si accesorii originale.

Porsche Romania este infiintata in noiembrie 1997 si apartine de Porsche Holding GmbH cu sediul in Salzburg. Incepand cu martie 2011, Holdingul Porsche a fost inglobat in concernul Volkswagen AG drept una din subsidiarele sale, pastrand insa structurile independente.

Porsche Holding Salzburg este cea mai mare companie de retail din industria automobila din Europa si isi desfasoara activitatea in 21 de tari din Europa, precum si in Columbia, Chile, China, Malaezia si Singapore.