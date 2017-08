Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation a anuntat, la finalul lunii iulie, startul productiei in serie mica a primului autocamion usor complet electric din lume – Fuso eCanter.

Fuso este o companie aflata in portofoliul Daimler Trucks Asia. Evenimentul de deschidere s-a desfasurat in cadrul uzinei Tramagal (Portugalia), unde vor fi produse toate modelele eCanter destinate pietelor europene si americane, alaturi de versiunile cu trenuri de rulare conventionale ale autocamionului Fuso Canter.

Guvernul portughez a sprijinit dezvoltarea eCanter inca din prima parte a anului 2010.

“Odata cu startul productiei eCanter, Daimler devine prima companie auto din lume care produce in serie un autocamion complet electric. Prin aceasta lansare, venim in intampinarea cererii crescute de autocamioane cu emisii 0 la nivelul mega-oraselor. Am inregistrat deja primele comenzi si, in cursul lunii noiembrie, vom marca lansarea globala a acestui autocamion intr-unul dintre cele mai emblematice mega-orase din lume – New York. Uzina noastra din Portugalia nu doar ca produce aceste autocamioane pentru Europa si Statele Unite ale Americii; ne bucuram, de asemenea, de o colaborare stransa cu autoritatile din Portugalia si Lisabona, care testeaza autocamioanele noastre inca din 2014”, a declarat Marc Llistosella, Presedinte si CEO al Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation si Head of Daimler Trucks Asia.

Informatiile primite de la autoritati si clientii-pilot care vor primi in perioada urmatoare primele modele eCanter, precum si experientele lor practice vor contribui la extinderea, in viitor, a productiei la scara larga.

Fuso eCanter este produs pe aceeasi linie cu autocamionul usor Canter cu motorizare conventionala; doar componentele specifice trenului de rulare electric vor fi instalate in segmente dedicate ale liniei de productie. Autovehiculele produse momentan in serie mica in uzina Tramagal din Portugalia, vor fi livrate clientilor europeni si americani in decursul lunii urmatoare.

Fuso eCanter contribuie la reducerea problemelor de poluare si de zgomot in ecosistemele urbane. Pe langa aspectele ecologice, autocamionul usor complet electric este, de asemenea, eficient din punct de vedere costuri, asigurandu-le utilizatorilor economii considerabile. In comparatie cu un autocamion cu motorizare traditionala diesel, Fuso eCanter permite economii la nivelul costurilor de operare in valoare reala de pana la 1.000 euro pentru fiecare 10.000 kilometri parcursi.

Autocamionul usor Fuso eCanter are o autonomie de 100 kilometri si o capacitate de incarcare de 2 pana la 3 tone – in functie de caroserie si modul de utilizare. Trenul de rulare electric al autocamionului contine 6 acumulatori litiu-ion de inalta tensiune, producand 420 V si 13,8 kWh fiecare, furnizati de Accumotive - subsidiara Daimler din Kamenz, Germania.

Uzina din Tramagal are o suprafata de 160.000mp. Peste 400 de angajati produc modelele Fuso Canter pentru circa 30 tari din Europa, alaturi de Israel, Maroc si Turcia. Aproximativ 95% dintre vehiculele produse in Tramagal sunt destinate exportului.

De asemenea, incepand cu anul 2012, angajatii de la uzina Tramagal produc versiunea hibrid a Canter - Fuso Canter Eco Hybrid.