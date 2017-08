Turistii pot inchiria masini direct de la aeroport, pe 6 zile, la preturi mai mici decat in Bucuresti in sapte capitale europene, printre care Spania (Madrid), Germania (Berlin), Cehia (Praga), reiese dintr-un studiu realizat de Magrenta .

In cele mai ieftine 10 capitale, pretul de baza pentru inchirierea unei masini pe 6 zile este sub 100 euro. In Bucuresti, pretul mediu este de 95 de euro.

Care sunt cele mai ieftine si cele mai scumpe capitale pentru rent-a-car?

Bratislava (Slovacia) este pe primul loc in topul celor mai ieftine capitale, in timp ce Bucurestiul se plaseaza pe locul 8.

La celalalt pol, cea mai scumpa locatie de inchiriere de pe batranul continent este Berna (Elvetia), unde o inchiriere de 6 zile pleaca de la 342 euro - cu aproape 27% mai mult decat in capitala Norvegiei, clasata pe locul 2. In Oslo, vei plati cel putin 270 euro pentru aceeasi perioada de timp.

Daca vrei sa faci o excursie cu masina intr-o tara UE fara prea multe cheltuieli, evita sa mergi in Grecia (Atena), Irlanda (Dublin) si Finlanda (Helsinki). La capitolul inchirieri auto, acestea sunt cele mai scumpe capitale din Comunitatea Europeana.

TOP cele mai ieftine capitale pentru rent-a-car

Costuri suplimentare si cum sa economisesti

Pe langa pretul de baza, soferii vor plati o garantie rambursabila, cu valoare cuprinsa intre 250-700 euro. Costurile de asigurare si cele ale serviciilor optionale (navigator GPS, scaun pentru copii, sofer suplimentar) variaza de la o firma la alta si nu sunt incluse in pachetul de baza.

De unde sa inchiriezi: din oras sau din aeroport?

De obicei, serviciile de rent-a-car direct din aeroport sunt foarte scumpe, datorita costurilor operationale si taxelor impuse companiilor care au ghiseul chiar in aeroport. O inchiriere auto din aeroport poate costa aproape dublu daca nu rezervi in avans.

Cu toate acestea, studiul Magrenta arata ca, in majoritatea cazurilor (27 din 36 locatii), este mai ieftin sa inchiriezi din aeroport decat din oras atunci cand faci o rezervare. Iti recomandam sa rezervi mereu cu minim 3 saptamani in avans ca sa poti alege dintre cele mai bune oferte.

In destinatiile de top, unde serviciile de rent-a-car sunt foarte scumpe la aeroport, vei gasi preturi mai accesibile in oras, in general oferite de firmele locale. De exemplu, in Londra poti plati cu 38% mai putin cand inchiriezi o masina din oras, pretul de baza pornind de la 128 euro (fata de 208 euro, pretul celei mai ieftine inchirieri auto din aeroport).

Berna, Oslo, Viena si Stockholm sunt printre cele mai scumpe locatii pentru inchirieri din aeroport, insa in fiecare capitala vei gasi oferte mai bune atunci cand inchiriezi din oras.

Cat costa combustibilul?

Pentru a putea estima corect costul unui ‘road trip’ prin Europa, am adaugat la pretul serviciilor de rental si pretul combustibilului necesar pentru aproximativ 1000 km parcursi, sau echivalentul unui plin (50 litri).

Daca luam in calcul si costul carburantului necesar pentru o excursie de 500-1000 km (la un consum estimat intre 5-10%), Bucurestiul urca doua locuri si devine a sasea cea mai ieftina locatie pentru excursii cu masina inchiriata.

Cum sa eviti taxele suplimentare la serviciile de inchirieri masini

1. Rezerva in avans masina si extraoptiunile

Desi e cel mai vechi truc, merita mentionat pentru ca te va scapa de costuri exagerate. Iti recomandam sa rezervi masina cu minim 3 saptamani in avans (6 saptamani cand inchiriezi in perioade de varf - de Craciun sau in miez de vara). De asemenea, selecteaza toate serviciile optionale atunci cand rezervi, ca sa nu platesti extra la ghiseu!

2. Scapa de tot de serviciile optionale

Imprumuta un navigator de la un prieten sau vino cu propriul scaun pentru copii, daca este posibil. Fiecare serviciu suplimentar este taxat pentru fiecare zi de inchiriere si va creste considerabil pretul total de inchiriere.

3. Returneaza masina exact asa cum ai primit-o

Fa-i plinul si asigura-te ca masina e curata la interior si exterior. Daca este nevoie, mergi cu ea la spalatorie, pentru a evita sa platesti de 2-3 ori costul standard al unei spalari atunci cand o returnezi. De asemenea, tine minte ca orice firma de rent-a-car te va taxa pentru combustibilul lipsa!

4. Nu depasi limita de kilometri

Nu toate companiile ofera kilometri nelimitati. Citeste cu atentie termenii de inchiriere si intreaba de limita de kilometraj atunci cand nu esti sigur. Unele firme te vor taxa per km cand depasesti limita si poti ajunge sa platesti mai mult decat ti-ai fi dorit.

5. Returneaza masina la timp

Verifica ora de returnare cu reprezentantii firmei atunci cand ridici masina. La fel ca in cazul unei sederi la hotel, s-ar putea sa fie nevoie sa o returnezi pana la ora 12.00, indiferent de ora la care ai ridicat-o. Nu intarzia daca nu vrei sa platesti o zi de inchiriere in plus!