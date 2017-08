Sergio Marchionne, CEO-ul Fiat-Chrysler, spune ca este posibil sa se implice in Formula E. Constructorul Ferrari este scos din carti.

Formula E a devenit ramura din motorsport cu cea mai impresionanta ascensiune. Toti constructorii vor sa aiba un cuvant de spus in competitia cu monoposturi electrice, iar noutatile vin in fiecare zi. Sergio Marchionne, CEO-ul Fiat-Chrysler (FCA) a avut o intalnire cu Toto Wolff, omul din spatele diviziei de motorsport Mercedes. Cei doi au discutat despre Formula E, iar Marchionne spune ca este posibil sa vedem un constructor din FCA implicat in competitia cu monoposturi electrice.

Sursa foto: Automarket.ro