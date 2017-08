Litens Automotive Group, furnizor de solutii si tehnologii pentru sisteme de gestionare a transmisiei pe curea, sisteme de propulsie hibrida, va inaugura in toamna a doua fabrica de productie din Europa, in Giarmata, Timis.

La inceputul acestui an, Litens Automotive Group a demarat constructia unei noi unitati de productie in Romania, urmand ca aceasta sa devina operationala din toamna.

Joburi noi in Timis: 250 de angajati la Litens

Fabrica din Giarmata, Timis, cu o suprafata de 7500 mp, va avea initial 30 de angajati, numarul acestora urmand sa creasca la aproximativ 250, pana in anul 2019.

“Pentru 2018 – 2019, avem deja prevazute pentru fabrica din Timis proiecte noi ale producatorilor de echipamente originale (OEM), crescand astfel treptat si numarul angajatilor”, a declarat Ovidiu Ambrus, Plant Manager Litens Automotive Eastern Europe.

Litens produce componente ale sistemului de transmitere a puterii care imbunatatesc eficienta sistemului si ofera reduceri concrete ale consumului de combustibil/ emisiilor de noxe.

In procesele de productie din noua fabrica, Litens va utiliza echipamente automatizate si semiautomatizate, pentru optimizarea procesului si eficientizarea livrarilor.

Fondata in 1979 in Canada, Litens Automotive Group este lider la nivel global in domeniul tehnologiilor de transmitere a puterii. Litens a fost recunoscut cu numeroase premii din partea clientilor sai, pentru realizari in inginerie, valoare de piata, productie, calitate si livrare.

Cu peste 2000 de angajati in intreaga lume, Litens furnizeaza solutii si tehnologii pentru sisteme de gestionare a transmisiei pe curea, sisteme de propulsie hibrida, sisteme de gestionare a temperaturii si gestionare a vibratiilor torsionale. Pe langa noua fabrica din Romania, Litens activeaza in prezent in Canada, Germania, Brazilia, China, Japonia, India, Anglia, Franta, Italia si Coreea de Sud.

In prezent, compania detine peste 150 de brevete garantate in industria auto si continua sa raspunda nevoilor in continua schimbare ale domeniului, prin investitii importante in tehnologii noi, fabrici de productie si personal.