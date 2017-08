Douasprezece judete din vestul tarii se afla, sambata, in cea de a doua zi de avertizare cod rosu de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 39 si 42 de grade, in timp ce restul tarii este in continuare sub cod portocaliu de canicula, temperaturile situandu-se intre 36 si 39 de grade. Meteorologii avertizeaza ca vremea caniculara se va mentine, mai ales in zona de sud a tarii, inclusiv in Capitala, pana spre sfarsitul saptamanii viitoare, scrie News.ro.

”La ora 13.00 au fost introduse limitari de viteza in circulatia trenurilor pe 37 de sectii feroviare, ceea ce inseamna ca 16,21% din reteau feroviara este deja afectata de canicula. La nivelul sinei temperaturile au ajuns la 50 de grade C”, se arata in comunicatul CFR SA. Astfel, pe cele 37 de sectii de cale ferata viteza de circulatie a trenurilor s-a redus cu 20-30 km/h fata de viteza normala. Pe celelalte tronsoane, traficul feroviar se desfasoara deocamdata conform graficului de circulatie pentru ziua in curs, potrivit CFR SA.

Masurile speciale luate de CFR SA presupun revizii suplimentare pe retea in regiunile aflate sub atentionare, insotirea trenurilor cu personal de specialitate, in vederea identificarii potentialelor pericole, masurarea si inregistrarea permanenta a evolutiei temperaturilor la nivelul sinei, reducerea vitezei de circulatie a trenurilor cu 20-30 km/h fata de viteza normala pe anumite intervale de statii, avizarea permanenta a operatorilor de transport feroviar de calatori si de marfa (OTF) si transmiterea operativa a intervalelor de statii unde trebuie sa reduca viteza de circulatie.

Sursa foto: Shutterstock/gui jun peng