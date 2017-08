Inmatricularile noi de autoturisme in Romania au crescut in al doilea trimestru al acestui an cu 66% fata de aceeasi perioada din 2016, pana la 147.907 de unitati. Desi au scazut fata de primul trimestru, inmatricularile, dominate de autoturismele second-hand aduse din strainatate, au accelerat puternic fata de anul trecut ca efect al elimimarii timbrului de mediu de la 1 februarie.

In 2016, au fost inmatriculate 396.538 de autoturisme in Romania, in crestere cu 19,4% fata de 2015. Insa in primul semestru din 2017 s-au inmatriculat deja 298.304 autoturisme noi si second-hand (trei sferturi din totalul pe anul trecut), astfel ca nivelul din 2016 ar putea fi depasit semnifiativ in acest an, noteaza News.ro.

Pe ce segmente au fost cele mai mari cresteri?

In primul trimestru din acest an, inmatricularile de autoturisme - principalul segment al pietei - au crescut cu 74,4% fata de primul trimestru al anului 2016, la 150.397 unitati, dupa un avans de doar 6,2% in ultimul trimestru al anului trecut.

In trimestrul al doilea, rata anuala de crestere a incetinit, iar fata de primul trimestru, numarul de inmatriculari de autoturisme a scazut cu 2.490.

Fata de aceeasi perioada din 2016, segmentele care au scazut in al doilea trimestru au fost cele ale autobuzelor si microbuzelor, autotractoarelor si remorcilor, cu o pondere mica in totalul inmatricularilor.

Segmentul mopedelor si motocicletelor a crescut cu 17,4% in al doilea trimestru, pana la 2.969 unitati, iar inmatricularile de autobuze si microbuze au scazut cu 10%, la 601 unitati.

Totodata, numarul de autovehicule de transport marfa a urcat in al doilea trimestru cu 8,7%, la 28.721 unitati.

Efectele eliminarii timbrului de mediu continua

Datele publicate de INS includ inmatricularile cumulate de masini noi si second-hand, fara a exista detalii legate de ponderea masinilor noi sau de ocazie in totalul inmatricularilor.

Insa potrivit unor date anterioare publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in primul semestru, inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 27% fata de aceeasi perioada din 2016, la 45.008 unitati, cel mai mare avans din Uniunea Europeana.

In acelasi timp, inmatricularile de autoturisme second-hand au depasit 250.000 in prima jumatate a acestui an, pe fondul eliminarii timbrului de mediu de la 1 februarie 2017.