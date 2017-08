Totodata, alaturi de obiectivul de a dezvolta si intari colaborarea pe termen lung, Toyota si Mazda au fost de acord sa intre intr-o alianta reciproca de actionariat care mentine independenta si egalitatea ambelor companii. In colaborarea de capital, cele doua companii au agreat ca Toyota sa subscrie si sa cumpere actiuni nou emise de Mazda si, totodata, Mazda va subscrie si va achizitiona actiuni proprii Toyota in suma echivalenta actiunilor Mazda. Valoarea actiunilor cumparate reciproc de catre cele doua companii va fi echivalenta.

Industria auto cunoaste provocari din ce in ce mai mari, inclusiv regulamente de mediu si de siguranta mai stricte pentru autovehiculele noi, dar si aparitia unor competitori din alte industrii, precum si diversificarea afacerilor din sfera mobilitatii. Avand in vedere viitorul acestei industrii, in plus fata de a-si pune in valoare punctele forte individuale pentru a imbunatati in continuare tehnologii si pentru a-si intari si mai mult bazele afacerilor, Toyota si Mazda au ca scop sa isi extinda colaborarea si sa obtina o crestere sustenabila prin intermediul parteneriatului lor si sa adreseze si sa depaseasca aceste provocari existente.

Pe 13 mai 2015, Toyota si Mazda au initiat o colaborare pentru a dezvolta un parteneriat comun, cu beneficii reciproce, prin valorificarea resurselor celor doua companii si completarea mutuala a produselor si tehnologiilor cu scopul de a face masini si mai atragatoare. De atunci, ambele companii au discutat diverse zone de explorat, bazandu-se pe principiul crearii unei relatii de lunga durata, favorabila si de egalitate.

Pe termen mediu si lung, cele doua companii vor construi o relatie ce respecta autonomia si egalitatea celor doua parti si vor actiona eficient in proiectele agreate. Companiile vor accelera colaborarea bilaterala in calitate de parteneri pe termen lung si vor contribui la dezvoltarea unei societati sustenabile prin depasirea asteptarilor clientilor.

Detaliile intelegerii

1. Stabilirea unui joing venture pentru productia de autovehicule in SUA

Ca parte a noii aliante, Toyota si Mazda au agreat sa investigheze stabilirea unei fabrici comune in Statele Unite cu fonduri egale. Uzina ar urma sa aiba o capacitate de productie anuala estimata la aproximativ 300.000 de unitati. In asteptarea autorizatiilor din partea agentiilor guvernamentale responsabile, companiile vor incepe sa analizeze detaliile cu obiectivul de a incepe operarea noii fabrici in 2021. Fabrica va necesita o investitie totala de aproximativ 1,6 miliarde de dolari si va crea pana la 4.000 de locuri de munca. In plus fata de colaborarea pentru produse si tehnologii din prezent, Toyota si Mazda doresc sa imbunatateasca competitivitatea in materie de productie prin aceasta noua cooperare.

La noua fabrica, Mazda se asteapta sa produca modele crossover pe care compania le va lansa pe piata din America de Nord, iar Toyota planuieste sa produca modelul Corolla destinat aceleiasi piate.

Prin productia de vehicule in Statele Unite Mazda doreste sa construiasca o structura de productie care sa sustina dezvoltarea in continuare in America de Nord. Aceste activitati ii vor permite companiei sa raspunda mai rapid nevoilor clientilor, in functie de regiune si de model.

Prin crestere capacitatii de productie din Statele Unite, Toyota va creste prezenta manageriala in regiune, ca masura imbunatatita de raspuns la piata in crestere din America de Nord. La fabrica noua Toyota de la Guanajuato, Mexic, care este in curs de constructie, Toyota planuieste sa produca modelul Tacoma, in loc de Corolla. Nu va exista un impact semnificativ asupra planului de investitii Toyota si a numarul de angajati de acolo.

2. Dezvoltarea in parteneriat de tehnologii pentru vehicule electrice

Avand in vedere cresterea cererii si a asteptarilor in ceea ce priveste vehiculele electrice la nivel global, Toyota si Mazda vor explora dezvoltarea comuna de tehnologii pentru structura de baza a vehiculelor electrice competitive, angrenand si facand schimb de experienta in mod liber si activ. Aceste tehnologii le vor permite companiilor sa raspunda rapid la trendurile de reglementare si de piata din fiecare tara. Detaliile specifice ale colaborarii vor fi determinate pe masura ce companiile vor inainta in parteneriat.

3. Dezvoltarea in comun a unei tehnologii de conectivitate si colaborarea in vederea unor tehnologii avansate de siguranta

Toyota si Mazda vor lucra impreuna la dezvoltarea unor tehnologii dedicate sistemelor multimedia de infotainment de la bord in vederea pregatirii pentru utilizarea sporita a tehnologiilor de informare in autovehicule si cererea in crestere pentru tehnologiile de conectare. In plus, Toyota va coopera cu Mazda in tehnologiile vehicul-vehicul (V2V) si vehicul-infrastructura (V2I) ale Toyota, avand scopul de a crea o societate mobila lipsita de accidente.

4. Extinderea produselor complementare

In prezent, Mazda furnizeaza celor de la Toyota in America de Nord un sedan compact. In plus, Toyota va furniza celor de la Mazda in Japonia un vehicul comercial compact “two-box”. Dincolo de acestea, companiile vor explora in continuare posibilitatile dezvoltarii altor produse complementare la nivel global.

Toyota va cumpara 31.928.500 actiuni din cele nou emise de Mazda (rata de participatie de 5,05% pe baza unei actiuni emise dupa cresterea capitalului, in valoare totala de 50 miliarde de yeni). Mazda va achizitiona actiuni proprii detinute de Toyota, echivalente cu actiunile Mazda (cu o rata de participatie de 0,25% pe baza unei actiuni emise).

Sursa foto: nd3000 / Shutterstock