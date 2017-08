Arval Romania, companie specializata in leasing-ul operational auto, vrea sa achizitioneze anul acesta 20 de masini electrice prin programul Rabla Plus, datorita stimulentului de 10.000 de euro acordat de stat la cumpararea unei masini cu emisii zero, a declarat pentru wall-street.ro Dan Boiangiu, directorul general al companiei.

Compania are in flota in prezent sub zece masini electrice, majoritatea modelul VW e-Golf si Mitsubishi i-Miev.

"Ne-am inscris in programul Rabla Plus, vrem sa luam 20 de masini electrice. Probabil cele mai multe vor fi VW e-Golf si Renault Zoe", a precizat Dan Boiangiu.

Anul acesta, pare a fi cel mai bun moment pentru a cumpara o masina cu propulsie electrica, pentru ca prin programul Rabla Plus preturile scad cu 10.000 de euro, fara a casa o masina veche. Cine va casa si o masina veche va primi inca 1.400 de euro, care se cumuleaza cu cei 10.000 de euro. Bugetul in 2017 este pentru 1.000 de masini electrice.