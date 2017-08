Constructorul francez de automobile Renault a semnat luni un important acord in Iran, in vederea producerii la termen a 300.000 de masini pe an in aceasta tara, printr-o cointreprindere care va face obiectul unei investitii in valoare de 660 de milioane de euro, relateaza News.ro, care citeaza AFP.

Noua cointreprindere va fi detinuta in proportie de 60% de Renault, de 20% de Organizatia pentru Innoire si Dezvoltare Industriala - un organism public iranian - si de 20% de societatea privata iraniana Parto Neguine Nasseh.

”Prima faza a acestui acord in valoare de 660 de milioane de euro prevede construirea a 150.000 de masini” pe an, a declarat Mansour Moazami, patronul Organizatiei.

Cointreprinderea va fi instalata la Saveh, la aproximativ 120 de kilometri sud-vest de Teheran, intr-o uzina deja existenta, care va fi dezvoltata si modernizata. Ea va produce modelele Renault Symbol si noul Duster de la Dacia, o marca romaneasca achizitionata de Renault.

Primele masini produse aici vor fi vandute peste un an si jumatate, a precizat Moazami.

A doua faza a proiectului va incepe in 2019 si va dura trei ani. Pana atunci, productia celor doua modele Symbol si Duster va atinge 300.000 de masini pe an.

30% din vehiculele si piesele produse in Iran, pentru export

Potrivit prevederilor acordului, 30% dintre vehicule si piesele produse in aceasta uzina iraniana vor fi exportate.

”Suntem bucurosi sa semnam acest acord istoric (...). La Renault, Iranul este cunoscut prin marea sa capacitate industriala, infrastructurile sale in industria automobilelor, competentele si resursele sale umane si pozitia sa geopolitica unica”, a declarat Thierry Bolloré, numarul doi in grupul grancez, care a semnat acordul.

”Este vorba despre un contract in domeniile investitiilor, transferului de tehnologie, (de)localizarii, dezvoltarii telentelor iraniene, crearii unui centru de inginerie si productiei de masini moderne (...) si exportului”, a continuat el.

"Renault si-a demonstrat angajamentul prin prezenta sa neintrerupta de la inceputul operatiunilor sale, in 2004, in Iran, iar aceasta semnare confirma ne intentia mare si angajamentul fata de operatiuni pe termen lung in Iran (...), un partener strategic in domeniul industriei automobilelor”, a adpugat Bolloré.

Un ”acord strategic” a fost semnat in septembrie 2016 la Pris intre Renault si ministrul iranian al Industriei Mohammad Reza Nematzadeh, in vederea infiintarii acestei noi intreprinderi comune in Iran.

Constructorul Renault este deja prezent in aceasta tara cu 80 de milioane de locuitori, printr-o capacitate existenta de productie de 200.000 de vehicule pe an.

”Cooperarea noastra cu partenerii nostri istorici Iran-Khodro si Saïpa va continua puternic si se va dezvolta”, a mai spus Bolloré.

”Semnarea acestui nou joint-venture confirma optiunile strategice pe care le-am facut in aceasta tara si ne deschide noi perspective pe o piata care ar urma sa atinga doua milioane de vehicule in 2020”, a apreciat Stefan Mueller, un membru al Comitetului Executiv Renault, potrivit unui comunicat al grupului.

Productia de automobile urmeaza sa atinga anul acesta 1,6 milioane de vehicule.

De asemenea, contractul prevede ca aceasta noua cointreprindere sa lucreze impreuna ”cu 15 intreprinderi iraniene in vederea furnizarii de piese”, potrivit lui Nematzadeh, care a asistat la ceremonia de semnare.

”Noi speram ca acest numar sa ajunga la 60 de intreprinderi”, a adaugat el. Insa aceste intreprinderi vor trebui sa indeplineasca conditiile de calitate si de pret, in general hotaratoare.

Si concurentii Renault, Peugeot-Citroen (PSA), acord pe piata din Iran

Pe 21 iunie 2016, concurentul francez al Renault - grupul PSA - a semnat un acord final de cointreprindere cu unul dintre partenerii sai istorici, Iran Khodro, in vederea producerii de masini Peugeot, revenind astfel din punct de vedere industrial in tara, in urma ridicarii sanctiunilor internationale, dupa acordul in domeniul nuclear.

Cointreprinderea PSA-Iran Khodro urmeaza sa conduca la productia de vehicule Peugeot 208, 2008 si 301.

Dupa incheierea acordului in domeniul nuclear, in iulie 2015, intre Iran si marile puteri, companii franceze au revenit in forta in Iran.

Grupul francez Total, aflat la conducerea unui consortiu international impreuna cu chinezii de la CNPCI, a semnat la inceputul lui iulie un acord in domeniul gazelor naturale in valoare de 4,8 miliarde de dolari cu Teheranul, in vederea dezvoltarii fazei a11-a a campului gazier offshore Pars-Sud, situat la Golful Persic.

Aceste investitii europene au loc in pofida presiunii Statelor Unite, care au impus intre timp noi sanctiuni Iranului.