Grupul Inchape, din care face parte Toyota Romania, a inregistrat afaceri de 116,4 milioane euro in primul semestru, nivel record in ultimii 7 ani, in crestere cu 25,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In primele sase luni din 2017 au fost inmatriculate 2.132 de automobile Toyota si Lexus, reprezentand 4,1% din totalul de inmatriculari pe segmentul masinilor de pasageri si vehicule comerciale usoare (PC+LCV).

Cresterea se datoreaza atat performantei foarte bune a vanzarilor de masini noi, avand o cota din doua cifre atat peste nivelul pietei in primul semestru al anului 2017, cat si in aceeasi perioada a anului trecut, dar si mixului de vanzari in care Lexus si automobilele hibride au jucat un rol esential. Vanzarea de piese si accesorii a contribuit, de asemenea, la cresterea vizibila a cifrei de afaceri. In urma activitatii, pe acest segment au fost generate peste 7 milioane de euro, crestere cu peste 8% fata de perioada similara a anului precedent.

„Anul 2017 a inceput foarte bine pentru Toyota Romania, lucru care s-a reflectat si in cifra de afaceri inregistrata de Grupul Inchape. Segmentele care au contribuit la aceasta evolutie – serviciile prestate, vanzarea de masini si vanzarea de piese si accesorii – ne-au ajutat sa ajungem la o crestere foarte buna, comparativ cu primul semestru din 2016. Pentru anul acesta estimam o crestere de 25% a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2016 pana la aproximativ 273 de milioane de euro”, a declarat Edit Corcoman-Tarcolea, General Manager Toyota Romania.

Cel mai bine vandut model cu motorizare conventionala este Toyota Corolla - masina numarul 1 in lume - model ce reprezinta peste 25% din vanzarile grupului. In ceea ce priveste motorizarea hibrida, Yaris Hybrid a fost cel mai bine vandut model, astfel ca in segmentul de masini eco, Toyota Hybrid ajunge la o cota totala de piata de 88% in prima jumatate a acestui an, cu 863 de unitati vandute.

Lexus a crescut, de asemenea, cu 10% in perioada ianuarie-iunie 2017 comparativ cu 2016, segmentul SUV ramanand cel mai important segment pe care Toyota Romania il adreseaza iar Lexus RX cel mai bine vandut model din marca premium a companiei.

In ceea ce priveste situatia inmatricularilor in aceasta perioada, in total au fost inmatriculate 52.341 de unitati pe segmentele relevante. In raport cu totalul de inmatriculari din intreaga tara, cele pentru Toyota si Lexus reprezinta, in momentul de fata, 4,1%.