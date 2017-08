Si suntem de parere ca e normal sa fie asa de vreme ce marca germana a construit doar 399 de exemplare pentru drumurile publice (alte 54 au fost gandite pentru competitiile auto), in perioada 1978-1981, iar fiecare dintre ele a fost "desenata" si "croita" de Giorgetto Giugiaro. In plus, masina a fost echipata cu un motor in sase cilindri care produce 273 de cai putere.

Intrebarea care se pune intr-o astfel de situatie este cat esti in masura sa platesti pentru a detine aceasta masina in colectia personala?

Sursa foto: Cars.ro