In aceasta perioada au fost inmatriculate peste 9.200 autovehicule in leasing operational, ceea ce reprezinta o pondere de 17,5% din totalul de inmatriculari autoturisme si autoutilitare noi. Aceasta pondere a inregistrat o crestere de 9% fata de finalul primului trimestru.

„Primul semestru al anului 2017 confirma tendinta de consolidare a produsului de leasing operational full service ca o solutie inconturnabila de eficientizare a mobilitatii companiilor. Cresterea cu peste 30% fata de 2016 a ponderii inmatricularilor in leasing operational din totalul inmatricularilor de vehicule noi este o dovada in plus a notorietatii si atractivitatii acestei solutii,” a declarat Dan Boiangiu, presedinte ASLO.