"Vom continua parteneriatul cu Auchan, care a inceput in luna mai cu primul magazin MyAuchan in zona Militari. Patru sunt deschise deja, 11 vor fi deschise pana la sfarsitul anului. Intentia noastra cu aceasta faza pilot este sa intelegem cat mai bine cerintele clientilor astfel incat oferta finala sa fie cea care se potriveste nevoilor lor. Avem deschise si sapte restaurante Subway deschise la statiile Petrom, urmand ca sa mai deschidem unul pana la sfarsitul anului", a declarat CEO-ul OMV Petrom, Mariana Gheorghe.

Magazinele MyAuchan din statiile Petrom vor avea in oferta inclusiv marcile proprii Auchan. In functie de suprafata statiei, pe rafturi se vor gasi pana la 4.500 de produse, inclusiv carne proaspata, fructe si legume, dar si cosmetice, produse pentru bebelusi si accesorii auto.

In functie de marimea benzinariilor, oferta Auchan va include bunuri din mai multe categorii. Preturile produselor vor fi cu 10-15% mai mari decat cele practicate de retailerul francez in structurile sale, dar cu mult mai mici fata de cele pe care Petrom obisnuia sa le practice.

Lantul american Subway, specializat in sandvisuri, va avea opt restaurante in reteaua de benzinarii a OMV Petrom. Investitia medie pentru un restarant este de 120.000 euro, care include taxa de franciza, costuri legate de chirie, echipamente, stoc initial, marketing.

Pe piata distributiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pietele din Romania si tarile invecinate prin intermediul a circa 800 de benzinarii, sub doua branduri, OMV si Petrom.

Auchan Romania are in portofoliu 33 de hipermarketuri, cu 280.000 mp suprafata neta de vanzare, circa 10.000 de angajati si o cifra de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde euro in 2016.

Principalii concurenti ai Subway pe nisa restaurantelor fast-food sunt McDonald’s si KFC. In Romania, primul restaurant a fost deschis in 2012 in Piata Victoriei. In prezent, reteaua numara 35 de restaurante si 360 de angajati.