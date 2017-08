Peste 50.000 de automobile BMW i, BMW iPerformance si MINI electrificate au fost livrate clientilor de pe glob de la inceputul acestui an, in crestere cu 74,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

BMW Group are noua automobile electrificate disponibile pe piata. Aceasta face ca BMW Group sa fie al treilea cel mai mare constructor de automobile electrice sau plug-in hybrid. BMW i3 este cel mai bine vandut automobil electric pe baterii din segmentul premium al clasei compacte inca de la lansarea pe piata in 2014, iar curba vanzarilor sale inregistreaza o tendinta ascendenta.

BMW Group a avut cea mai buna luna iulie din istoria sa, cu vanzari lunare ce au totalizat 180.726 de unitati, o crestere de 0,4% fata de anul anterior. De asemenea, in primele sapte luni ale anului, compania a vandut mai multe automobile decat in orice alta perioada similara, cu un total de 1.401.551 de automobile (+4,3%) ce au fost livrate clientilor din lumea intreaga.

"Dupa un prim semestru-record, vanzarile noastre in iulie au ramas la un nivel ridicat, obiectivul principal fiind profitabilitatea", a declarat Dr. Ian Robertson, membru al Consiliului de Administratie al BMW AG si responsabil pentru vanzari si brand BMW. "In ciuda situatiei dificile continue din SUA, precum si a schimbarii de model pentru BMW X3 si BMW Seria 5 in China, am continuat sa fim capabili sa atingem nivelul ridicat de livrari al anului trecut, aceasta datorita politicii de crestere echilibrata a vanzarilor la nivel global. Vanzarile de automobile electrificate continua sa se dezvolte foarte bine, toate cele noua automobile electrificate ale noastre avand rolul lor in acest succes", a continuat el.

Familia BMW X continua sa fie un vector major de crestere - in ciuda schimbari de model BMW X3 din prezent - cu vanzari totale ale modelelor BMW X mai mari cu 15,4% (407.492 de unitati). BMW Seria 1 (107.460 / +8,5%) si BMW Seria 7 (37.159 / +21,9%) au inregistrat cresteri importante. Totodata, in iulie, noul BMW Seria 5 a obtinut cresteri ale vanzarilor de 34,9% (17.712) pe toate pietele, exceptand China. BMW Seria 5 traverseaza acum faza de schimbare a modelului in China, unde vanzarile BMW Seria 5 din iulie au scazut cu 47,2% (6.766) fata de anul anterior.

In primele sapte luni ale anului 2017, totalul automobilelor MINI livrate a ajuns la 208.188 de unitati, o evolutie de 3,4% fata de anul trecut. MINI Cabriolet (21.248 / +23,4%) si MINI Clubman (34.086 / +6,5%) au demonstrat cresteri foarte bune in cursul acestui an. Noul MINI Countryman a fost principalul vector de crestere, cu vanzari mai mari cu 33,5% (6.810) in iulie.

Mediu potrivnic din Marea Britanie - o piata semnificativa a dus la o usoara scadere a vanzarilor in Europa in iulie, dar totalul vanzarilor in regiune pentru intregul an a ramas usor deasupra nivelului foarte bun de anul trecut, cu crestere de 1,7%. Franta (51.569 / +3,6%) si Spania (35.731 / +8,9%) au fost doi dintre cel mai semnificativi vectori de crestere din regiune.

Livrarile BMW Group in Asia continua sa creasca anul acesta, propulsate in special de China, unde vanzarile combinate BMW si MINI au fost mai mari cu 17,0% in primele sapte luni ale anului.

Incetinirea cresterii de pe piata auto din SUA se reflecta in datele BMW Group pentru regiunea America, unde anul acesta s-au vandut cu 3,5% mai putine automobile decat anul trecut.