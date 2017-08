Acelasi studiu a mai indicat ca unul din cinci respondenti ar prefera o autonomie de pana in 300 de kilometri a bateriei, in timp ce 6 din 10 respondenti prefera o autonomie electrica de peste 500 de kilometri. O explicatie ar putea fi data de constatarea conform careia 7 din 10 respondenti declara ca orasele mari din Romania nu dispun de suficiente statii de incarcare pentru a mentine autonomia autovehiculelor electrice din Romania. Studiul mai arata ca masina este mijlocul de transport urban preferat de cei mai multi dintre romani (6 din 10 respondenti), in defavoarea bicicletei sau a altor mijloace de locomotie.

Unul din doi romani ar opta pentru un mijloc de mobilitate mai putin poluant, cum ar fi vehiculul hibrid (3 din 10) sau electric (2 din 10). In plus, 7 din 10 romani considera ca motorul electric si bateriile performante vor avea un impact major asupra transportului urban, iar 4 din 10 cred ca masinile autonome vor produce schimbari importante asupra mediului.

Studiul mentionat se numara printre initiativele companiei CEZ de stimulare a mobilitatii ”verzi” si de reducere a poluarii, grupul fiind cel mai mare producator de energie regenerabila din Romania si un investitor in solutii de e-mobilitate.

In egala masura, Grupul CEZ are planuri legate de extinderea retelei de statii de incarcare, iar in toamna anului trecut a depus o cerere de finantare cu 650.000 de lei din partea Autoritatii Fondului de Mediu pentru un proiect privind extinderea retelei de statii din regiunea Olteniei.

Daca in Romania evolutiile din acest domeniu sunt modeste, in tara de origine a Grupului, Cehia, CEZ opereaza deja o retea de 70 de statii de incarcare (din care 26 ultra-rapide) si a obtinut fonduri europene pentru finantarea extinderii retelei, in perioada 2017-2020, cu inca 42 de statii, in cadrul programului “Connecting Europe Facility”.

Studiul sustinut de CEZ Romania a mai aratat ca:

- 87% dintre respondenti considera ca cel mai important beneficiu al mijloacelor de mobilitate electrice este reprezentat de emisiile poluante reduse. Al doilea beneficiu mentionat – sunt mai silentioase (49,5%)

- 50% dintre respondenti cred ca intretinerea unui autovehicul electric este mai putin costisitoare decat intretinerea unui autovehicul cu motor termic, iar cei mai multi realizeaza ca numarul masinilor electrice va creste, datorita interesului din ce in ce mai ridicat pentru modalitati de transport care nu polueaza.

- 5 din 10 romani estimeaza costurile de carburant pentru autoturismul propriu undeva sub 300 lei (plus TVA), iar 4 din 10 cheltuiesc intre 300 si 500 de RON lunar pentru carburant.

- 56% din respondenti circula zilnic cu masina, iar 70% din ei in oras.

- 7 din 10 romani considera ca o alta metoda eficienta de reducere a poluarii in orasele mari din Romania ar fi introducerea autobuzelor electrice, iar 61% cred ca bicicleta, tricicleta sau mopedul contribuie la reducerea poluarii.

Studiul a fost realizat pe un esantion de 1.668 de respondenti provenind din orase mari (peste 100.000 locuitori), in perioada 24-30 iulie 2017.

Sursa foto: betto rodrigues / Shutterstock