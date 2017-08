Vanzarile de carburanti Rompetrol pe segmentul retail au crescut cu 9% in primul semestru din 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, in timp ce cantitatea totala de GPL vanduta a crescut cu 18% in primul semestru din 2017 fata de aceeasi perioada a anului 2016.

Cifra de afaceri bruta consolidata pentru segmentul de distributie pentru primul semestru din 2017 a fost de peste 1 miliard dolari, in crestere cu 2% fata de perioada similara ale anului trecut, in timp ce rezultatul net s-a mentinut la un nivel similar celui din primul semestru din 2016.

In al doilea trimestru al anului 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, cotatiile Platts (FOB Med Italy-mean), exprimate in moneda de referinta, USD, au fost, in medie, cu 7% mai mari pentru benzina si cu 10% mai mari in cazul motorinei. Deprecierea de 4% a leului in fata dolarului american a determinat ca scaderea efectiva, in moneda nationala, a celor doua cotatii sa fie de aproximativ 11% pentru benzina si 15% pentru motorina.

Incepand cu 1 ianuarie 2017, TVA a scazut cu un punct procentual, de la 20% la 19%, iar accizele la carburanti au fost reduse cu 70 eurocenti/1000 de litri, reduceri care s-au transferat integral in preturile platite de clienti la pompa.

La sfarsitul lunii iunie 2017, segmentul de distributie al Rompetrol Downstream cuprindea 789 puncte de comercializare, incluzand reteaua de statii proprii, statii partener, statii mobile: expres, CUVE si RBI.

Activitatile de retail ale KMG International sunt desfasurate in peste 1.000 de puncte de distributie carburanti detinute si operate in tari precum Romania, Georgia, Bulgaria, Moldova.