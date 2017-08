Chinezii incearca sa ia masuri drastice in ceea ce priveste reducerea poluarii, iar incurajarea vanzarii de masini electrice si hibride este una dintre solutii. Numai in 2016, 507.000 astfel de masini au fost vandute in China, fata de 222.200 in Europa si 157.130 in SUA.

Pentru a incuraja astfel de achizitii, Baojun a lansat precomenzi pentru Baojun E100, in regiunea sudica chineza Guangxi. Compania este detinuta de catre General Motors, iar vehiculul este extrem de atragator, deoarece costa doar 5.300 de dolari.

