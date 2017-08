Constructorii chinezi au primt ordin de la guvern sa se extinda in afara Asiei. Primul pas major: achizitia Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), companie curtata de cel putin patru constructori din China.

2017 e un an bun pentru aliante, colaborari si achizitii majore in lumea auto. Dupa ce PSA Peugeot-Citroen a achizitionat Opel, jurnalistii de la reputata publicatie Automotive News anunta astazi ca producatorul italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) este in vizorul mai multor companii chineze interesate sa cumpere compania.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro