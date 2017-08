Piata auto a inregistrat in primele 7 luni o crestere de 15,5% a vanzarilor de autoturisme noi, sustinuta in special de achizitiile facute de catre persoanele fizice intrucat livrarile catre persoane juridice s-au mentinut la nivelul de anul trecut.

In Romania, vanzarile de autoturisme realizate in primele sapte luni din 2017 au fost, ca si in anii precedenti, datorate persoanelor juridice, ponderea acestora din total fiind de 65% (vs. 35% pers. fizice). Comparativ cu primele 7 luni din 2016, este de remarcat faptul ca au crescut atat ponderea, cat si volumul achizitiilor realizate de catre persoanele fizice: ponderea, de la 28% la 35%, iar volumul, cu 44% (procent mult superior cresterii generale a pietei la 7 luni, respectiv +15,5%).

Pe ansamblul pietei, livrarile totale de autovehicule (autoturisme + vehicule comerciale) au inregistrat, in primele sapte luni din 2017, o crestere generala de 12,5% comparativ cu aceeasi perioada din 2016.

Piata auto de masini rulate a crescut de 5 ori

In ce priveste autoturismele rulate (in marea lor majoritate nefiscalizate), se observa faptul ca, in primele sapte luni din 2017, au fost inmatriculate circa 295.000 unitati (aproape tot atatea cate s-au inregistrat pe intreg anul 2016), adica de 5,2 ori mai multe decat cele noi. Aceasta situatie se datoreaza, dupa cum APIA a semnalat inca de anul trecut, eliminarii de la 1 februarie a Timbrului de Mediu. Ceea ce este si mai grav insa, este faptul ca s-a triplat numarul autoturismelor rulate importate cu emisii poluante ridicate (Normele Euro3 si Euro2).

