Primul model de serie Mini electric va ajunge pe piata in 2019. Conform zvonurilor, conceptul care anunta viitorul produs al marcii din Oxford ar urma sa fie prezentat in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt.

Primul Mini electric a fost lansat in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles din 2008 si a fost dezvoltat intr-o serie limitata pentru a fi testat de publicul larg. In urma cu cateva saptamani, Grupul BMW a confirmat faptul ca primul model electric de serie din gama Mini va ajunge pe piata in 2019.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro