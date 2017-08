Romania este pe locul doi in Europa de Est, dupa Polonia, la importul de masini poluante (Euro 1 - Euro 4) de care vrea sa scape sub orice forma Germania. Situatia este alarmanta. Vor intra in tara anul acesta peste 600.000 de masini rulate, iar circa 70% dintre ele sunt mai vechi de 10 ani. Brent Valmar, CEO al Porsche Romania, a declarat intr-un interviu pentru wall-street.ro ca a propus autoritatilor un sistem de incentivare de 2.000 de euro, similar cu programul lansat de VW in Germania. Programul Rabla si timbrul de mediu ar trebui inlocuite!

Programul de innoire a parcului auto din Romania (programul Rabla) nu mai produce niciun efect. Volumele sunt neinsemnate, pentru ca romanii percep programul ca pe un discount la cumpararea unei masini noi, in unele cazuri fiind luat drept o reducere de pret pentru o masina noua de import, in echiparea de top sau chiar premium. Asa ca avem nevoie de un nou stimulent pentru a creste vanzarile de masini noi si eventual de o noua formula de impozitare, care va proteja Romania de masinile poluante din Vest in lipsa timbrului de mediu.

"In Germania se incearca o incentivare a inlocuirii masinilor poluante. Programul este lansat de catre concernul VW pentru toate marcile grupului. Acestea vor beneficia de o prima de inlocuire a masinii vechi, daca aceasta este norma Euro 1 pana la Euro 4. In felul acesta se spera retragerea din circulatie a unui numar foarte important de masini poluante. Diferenta intre noi si Germania este urmatoare. Proportia de masini norma Euro 1 - Euro 4 in Germania este nesemnificativa, acolo ponderea este a celor Euro 5 pe primul loc, fata de cele Euro 6, pe cand la noi este exact pe dos, noi vorbim de non-euro pana la Euro 4 intr-o dimensiune exagerata", a declarat Brent Valmar.

Un program de incentivare de 2.000 euro, in locul programului Rabla