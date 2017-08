Toyota a lansat pe piata la finalul anului trecut crossover-ul C-HR, disponibil si cu motorizare hibrida, model care vine intr-un segment unde cererea si concurenta este foarte mare, fiind posibil ca anul viitor sau in 2019 sa urce pe locul 1 in topul vanzarilor brandului japonez in Romania, avand livrari in jur de 1.000 de unitati anual.

Pentru ca numarul de masini alocate Romaniei, de 500 de unitati C-HR, a fost vandut in primele trei luni ale anului, Toyota Romania a cerut suplimentari ale volumelor. Motorizarea hibrida este cea mai cautata, are 85-90% din livrari. Diferenta de pret este de 10-15% intre motorizarea hibrida si cea conventionala.

"C-HR a prins foarte bine in Romania. Are un design futurist. In primul trimestru am vandut intreaga cantitate alocata pe anul 2017. Evident, noi am obtinut suplimentari ale volumelor. Vom vinde peste 500 de unitati anul acesta. Probabil ca anul vitor sau in 2019, C-HR va depasi vanzari de 1.000 de unitati si va urca pe primul loc in clasamentul vanzarilor", a declarat pentru wall-street.ro Edit Tarcolea, directorul general al Toyota Romania.

In 2016, cel mai vandut model Toyota in Romania a fost modelul Corolla cu 800 de unitati, urmat de Toyota Yaris si Toyota Aygo.