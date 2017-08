La lansarea lui i30 N din luna iunie, Hyundai a anuntat un plan ambitios care vizeaza lansarea a 30 de modele si derivate de modele in urmatorii 5 ani. La vremea respectiva, constructorul sud-coreean nu a oferit insa nicio informatie suplimentara, insa acestea incep deja sa fie facute publice.

Astfel, dupa ce a lansat noul Kona (foto) in aceasta vara, Hyundai va dezvolta un SUV de mici dimensiuni bazat pe modelul i10 care va sosi pe piata europeana in 2019. In plus, acesta va fi urmat de un SUV cu dimensiuni mai mari decat Santa Fe.

Sursa foto: Automarket.ro