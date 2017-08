Astfel, in urma controalelor facute de politisti in trafic in perioada 14 - 18 august au fost aplicate 24.526 de amenzi, dintre care 8.798 pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 3.302 pentru neutilizarea centurii de siguranta, 513 pentru folosirea telefonului mobil la volan si 197 pentru conducere sub influenta alcoolului, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, 384 de sanctiuni au fost pentru neacordarea prioritatii de trecere pietonilor, 187 pentru neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor, 497 pentru depasirea neregulamentara, 16 pentru nerespectarea regulilor de circulatie privind trecerea la nivel cu calea ferata, 1.883 pentru abateri savarsite de catre pietoni, 573 pentru abateri savarsite de catre biciclisti si 223 pentru abateri savarsite de catre carutasi.

De asemenea, politistii au constatat 412 infractiuni, dintre care 307 la regimul circulatiei. Totodata, au fost retrase 621 de certificate de inmatriculare si au fost retinute 2.111 permise de conducere.