Vehiculele dintr-o flota trebuie sa serveasca unor scopuri precise pentru desfasurarea activitatii, pentru ca doar in acest fel nu va fi afectata profitabilitatea si, in acelasi timp, competitivitatea companiei.

Sistemele de monitorizare a flotelor prin GPS, fie ca vorbim de firme mici de curierat, agentii de turism sau imobiliare, sau orice alt business care are agenti de teren, sunt solutii usor de adoptat de catre companiile care detin parcuri auto sub zece masini si sunt interesate de optimizarea costurilor.

Instalarea unui dispzitiv GPS intr-un vehicul de flota dureaza cateva secunde si se poate face de catre orice angajat. Trebuie doar inserat un dispozitiv (conectat la Internet) in mufa OBD a vehiculului, iar apoi instalata o aplicatie pe telefonul mobil disponibila pe smartphone sau tableta (iOS si Android). Datele sunt stocate sau transmise prin GPS unui centru de comanda, care urmareste buna desfasurare a activitatii.

Ce fel de probleme pot rezolva solutiile GPS

In primul rand elimina furturile, in al doilea rand monitorizeaza stilul de condus al soferului. Potrivit specialistilor, costul de servisare va fi redus cu cel putin 15%, iar cheltuielile de transport cu 5%. Cel mai interesant este ca fraudele cu combustibilul pot fi eliminate pana la 100%.

Prin aceste dispozitive, un manager stie in orice moment nu doar in ce punct se afla masinile sale, ci si cu ce viteza conduc soferii, cat de mult franeaza, in ce masura provoaca uzura masinii si cat combustibil consuma. Ulterior, acestia au posibilitatea optimizarii acestor parametri, iar in acest fel sunt disciplinati soferii si sunt reduse costurile cu flota de masini.

Prin aceste dispozitive GPS pot fi urmarite vehiculele pe harta, analizate traseele pentru a afla cati kilometri parcurge soferul in interes personal cu masina firmei. Numarul de facilitati poate fi extins, personalizat, prin raportarea activitatii masinii pe aplicatia de mobil si portalul Web: ore, distanta, viteze medii; notificari pentru documente pe cale de expirare (asigurarea, ITP, rovinieta, taxe de leasing, inspectia tehnica periodica); depasirea limitei de viteza; cat timp a stat masina cu motorul pornit/oprit; etc.

Cand si de ce au aparut sistemele de monitorizare a flotelor

Aceste sisteme au aparut in anii "90 in Africa de Sud pentru a proteja flotele companiilor de fenomenul de car-hijacking si a fost asociat cu protejarea bunurilor unei companii. La acea vreme, costurile erau ceva mai ridicate pentru ca numarul de clienti era foarte redus. Insa, in timp, odata cu evolutia tehnologiilor GPS si a telefoanelor mobile, acest domeniu s-a dezvoltat puternic.

In unele tari, firmele de asigurari auto percep un tarif mai mic flotelor cu astfel de sisteme intrucat comportamentul soferilor este corectat, deci scade riscul de accidente. Soferul este educat atat prin atentionari directe, cat si psihologic.

Monitorizarea de flota nu asigura automat productivitatea, ci este probabil cel mai eficient instrument care poate ajuta conducerea unei companii sa ia decizii care sa duca la cresterea productivitatii.

In functie de marimea flotei, de solutia aleasa, recuperarea investitiei intr-un sistem de monitorizare poate fi realizata intr-o luna sau in cel mult un an.

Prima si singura solutie de tip plug-and-play de pe piata romaneasca, ce localizeaza si monitorizeaza prin GPS flotele auto de mici dimensiuni (mai putin de 10 vehicule cu an de fabricatie dupa 2006 si mufa tip OBD II) este Auto Manager.

Solutia se instaleaza rapid, direct de catre utilizator si nu necesita echipamente suplimentare sau interactiunea cu un service auto.

Sursa foto: A. Aleksandravicius / Shutterstock