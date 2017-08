TomTom revine cu un clasament privind traficul rutier din orasele europene, dupa ce in februarie ne-a dezvaluit care sunt orasele de pe glob cu trafic de cosmar la ore de varf seara, iar Bucurestiul este din nou in top, de data aceasta pe primul loc.

Traficul rutier este o problema, in crestere, in majoritatea oraselor mari de pe glob, scrie businessinsider.com.

Unele orase au luat masuri pentru a reduce traficul congestionat. Printre acestea se numara Londra, care a introdus o taxa pentru majoritatea vehiculelor care circula intr-o zona desemnata ca fiind aglomerata. Dar alte municipalitati nu au gasit o solutie reala.

TomTom a realizat un clasament cu orasele europene in care traficul este de cosmar. Compania a colectat date timp de noua ani si a dat fiecarui oras un scor de congestie. Punctajul anual, recent actualizat cu date din 2016, ne arata cat timp de calatorie suplimentar pierzi pentru a ajunge undeva in oras.

Top 13 orase europene cu trafic de cosmar:

13. Napoli, Italia - scor 33%

Un sofer in Napoli va pierde cu 33% mai mult timp pentru a ajunge la destinatie in oras. Scorul a crescut cu doua puncte fata de anul precedent.

12. Koln, Germania - scor 34%

Si in Koln traficul a crescut de la 30% la 34%, de la an la an.

11. Varsovia, Polonia - scor 37%

10. Atena, Grecia - scor 37%

9. Manchester, Anglia - scor 38%

8. Bruxelles, Belgia - scor 38%

7. Paris, Franta - 38%

6. Roma, Italia - 40%

5. Marsilia, Franta - 40%

4. Londra, Anglia - 40%

3. Saint Petersburg, Rusia - scor 41%

2. Moscova, Rusia - scor 44%

Soferii in Moscova au beneficiat anul trecut de un sistem inteligent de parcare care le-a redus timpul de cautare cu 65%.

1. Bucuresti, Romania - scor 50%

In Bucuresti este cel mai prost trafic din Europa cu un scor de 50% din 100%, o crestere masiva de 7 puncte fata de anul precedent.

Intr-un alt clasament realizat de TomTom, Bucurestiul este pe locul 3 pe glob, dupa Mexico City si Bangkok, in ceea ce priveste traficul la ore de varf seara. Rezultatele au fost compilate dupa ce TomTom a comparat valorile de trafic in 390 de orase din 48 de tari.

Sursa foto: joyfull / Shutterstock